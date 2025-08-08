Rudy y Manolo Aguilar Lucas, hermanos del exalcalde de Comalapa, fueron asesinados a tiros en El Sabinalito, una comunidad azotada por el conflicto entre cárteles en Chiapas.

Rudy Aguilar Lucas, comisariado ejidal de El Sabinalito, y su hermano Manolo Aguilar Lucas fueron asesinados a balazos en Frontera Comalapa, Chiapas, tras ser interceptados por hombres armados a las afueras de su comunidad.

Según testigos presenciales, el ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas, poco después de que Rudy encabezara una asamblea ejidal en la que se discutieron temas relacionados con la seguridad local y el ingreso de grupos armados a la zona. Los agresores dispararon a corta distancia y huyeron del lugar.

El Sabinalito se localiza en una franja fronteriza con Guatemala, considerada una de las más inestables de Chiapas debido a la presencia de grupos del crimen organizado.

En particular, se ha identificado la operación del grupo conocido como Cártel Comalapa y Gente de Guerra, que mantiene una disputa territorial con el Cártel de Sinaloa por el control de rutas ilegales de droga, armas y migrantes.

Este episodio de violencia se suma a una serie de asesinatos de líderes comunitarios y desplazamientos forzados que afectan a comunidades como Nueva Independencia, Joaquín Miguel Gutiérrez y ahora también El Sabinalito.

Investigación en curso

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que abrió una carpeta de investigación por el homicidio de los hermanos Aguilar Lucas. Personal de la Fiscalía contra Homicidio y de la Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal lleva a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque y fincar responsabilidades.

Ambas víctimas eran hermanos del exalcalde de Frontera Comalapa, Jorge Antonio Aguilar Lucas, lo que subraya el carácter político y comunitario del hecho, en una región donde las autoridades locales han sido blanco recurrente de violencia criminal.