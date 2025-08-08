Durante 2024 se registraron 818 mil 437 muertes en México, un aumento del 2.6% respecto al año anterior.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en 2024 se contabilizaron preliminarmente 818,437 defunciones en México, cifra que representa un incremento del 2.6% respecto a las 799 mil 869 muertes definitivas registradas en 2023.

Del total de fallecimientos, el 89.6% se atribuyó a enfermedades y padecimientos relacionados con la salud, mientras que el 10.4% obedeció a causas externas, como accidentes, homicidios y suicidios.

Los datos indican que el 55.9% de las personas fallecidas eran hombres, el 44.0% mujeres y en el 0.1% restante no se especificó el sexo. Esta proporción se ha mantenido estable en años anteriores, reflejando una tendencia constante en los registros nacionales.

Enfermedades del corazón, principal causa de muerte

Entre las causas más frecuentes de defunción se encuentran las enfermedades del corazón, con 192,563 casos, seguidas por la diabetes mellitus, con 112,641, y los tumores malignos, que ocasionaron 95,237 muertes.

El resto de las principales causas se completan con enfermedades del hígado, accidentes y padecimientos cerebrovasculares, según el informe técnico del Inegi.

Metodología de registro

Los datos fueron recolectados mediante actas de defunción registradas ante oficialías del Registro Civil, servicios médicos forenses y hospitales públicos y privados. Aunque la cifra aún es preliminar, el Inegi indicó que estos datos reflejan con alta precisión la mortalidad registrada durante el año pasado.