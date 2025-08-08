La cantante Alejandra Guzmán confirmó que fue diagnosticada con hipertensión durante su recuperación tras una cirugía realizada en julio, motivo por el cual ha estado alejada de los escenarios.

Alejandra Guzmán, una de las figuras más reconocidas del rock en español, reveló que fue diagnosticada con hipertensión, una condición crónica que, aunque no tiene cura, puede ser controlada con tratamiento médico.

La cantante de 57 años compartió la información durante una reciente entrevista en la que habló sobre su estado de salud y su proceso de recuperación.

En julio, Guzmán anunció que debía someterse a una intervención quirúrgica, razón por la cual aplazó algunos conciertos. Si bien no detalló el tipo de cirugía, comentó que se le retiró líquido sinovial y otros elementos que no especificó.

"Soy hipertensa. Sí, sigo en recuperación", dijo brevemente durante la entrevista, sin profundizar en los síntomas o el tratamiento prescrito.

Ausencia de los escenarios

La también hija de la actriz Silvia Pinal y el cantante Enrique Guzmán ha mantenido una trayectoria activa en los escenarios. Sin embargo, tras su cirugía, ha reducido sus apariciones públicas y actividades musicales, enfocándose en su salud.

Aunque la artista no ha dado una fecha exacta para su regreso, aseguró que la recuperación marcha "bastante bien" y mantiene comunicación constante con su equipo médico.