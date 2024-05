"Bajuno cobro de factura política", columna de Carlos Marín en #ElAsaltoalaRazón

“No es mi fuerte la venganza”, jura y perjura el presidente López Obrador, pero su sañoso ataque a María Amparo Casar prueba que disfruta desquitarse de quienes hablan mal de él (playera morenista de la santa muerte) con escalofriante sevicia.

El linchamiento de la directora de Mexicanos contra la Corrupción viola, entre otros derechos humanos, la presunción de inocencia y exhibe el envilecimiento de la autodevaluada “investidura” que suele invocar para eludir a víctimas de la narcoviolencia, colectivos feministas, damnificados de Acapulco, madres buscadoras, padres de niños con cáncer y cualquiera que pretenda que honre su responsabilidad única: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

Para golpear a Casar usó de testaferro a quien ha llevado Petróleos Mexicanos a la ruina: Octavio Romero Oropeza, quien a más de cinco años de asumir la dirección, ¡Eureka!: descubrió un presunto fraude iniciado hace veinte años contra la empresa, a partir del deceso (octubre de 2004) del esposo de la señora (Carlos Fernando Márquez Padilla García), afirmando que ella alteró la causa de muerte para que se registrara como accidente y no “suicidio”, a fin de poder cobrar el seguro y la pensión de viudez.

El marido falleció siendo coordinador de Asesores de la petrolera y, dijo Romero, la viuda cobra desde entonces una retribución “indebida”, por lo que ha entablado una demanda para la devolución del dinero.

López Obrador afirmó el viernes que “Aguilar Camín (Héctor) y María Amparo fueron con el procurador de aquel entonces para cambiar el dictamen de lo que se demostró fue un suicidio”.

En su libro ¡Gracias! escribió (página 100) que Bernardo Bátiz le informó de la supuesta petición, pero “el influyentismo se impuso…”.

¿Influyentismo como el que se impuso para que AMLO fuera candidato al gobierno capitalino (trampolín hacia la Presidencia) y que según sus correligionarios perredistas en ese tiempo (año 2000) Pablo Gómez y Marco Rascón “fue ilegal” porque no cumplía el requisito de cinco años de residencia?

Es “una infamia”, dijo María Amparo a Ciro Gómez Leyva.

Recordó que en las mañaneras ha sido denostada más de 60 veces y acusada inclusive de traición a la patria.

“Se trata de una mentira, se trata de una ruindad y se trata del abuso del aparato del Estado para acallar y vengarse de una ciudadana (…). Paso de ser víctima -porque desde febrero se suspendió mi pensión de viudez- a ser delincuente. En el libro no dice imprecisiones, dice mentiras; dice que me reuní con el procurador para que alterara el acta y logré que cambiaran el acta. Jamás he asistido a la Procuraduría, no conozco a Bátiz, es absolutamente falso…”.

Consumada la hoguera en Palacio, más de 200 páginas de los expedientes (acusatorio y de pagos y trámites a partir del acta de defunción) fueron subidos a las redes con información particular y detallada de la señora y sus hijos, transgrediendo flagrantemente la Ley de Protección de Datos Personales y dejando expuesta a la familia…