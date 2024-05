Giancarlo Esposito regresará a Hermosillo en noviembre

El actor participó en la DesertCon de noviembre del año pasado, evento que marcó su primera visita a México.

La convención más grande del norte del país, la DesertCon, tendrá su segunda edición del año este 23 y 24 de noviembre, la cual promete muchas sorpresas y legendarios momentos.

La emoción anticipada comenzó esta mañana, cuando los organizadores anunciaron al primer invitado internacional de lujo: Giancarlo Esposito.

El actor y director de cine y televisión, reconocido por sus papeles en importantes proyectos como Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian, The Boys y su próxima participación en el universo cinematográfico de Marvel, llegará a Hermosillo por segunda ocasión.

Anteriormente, Esposito se presentó en la DesertCon de noviembre de 2023, su primera visita a México, lo cual, como señaló el Tío Cactus, organizador del evento, significó un gran logro nacional, pues convenciones del centro del país habían intentado contar con su participación sin éxito, por lo que al obtener su respuesta positiva a la invitación, muchos fanáticos nacionales viajaron a la capital sonorense para conocerlo.

Fechas

La DesertCon tendrá lugar en el ExpoForum los días 23 y 24 de noviembre de 10 AM a 7 PM. Los boletos aún no están a la venta, pero podrán obtenerse próximamente en línea en https://boletopolis.com/es/evento/30618 y puntos de venta que se comunicarán en las redes sociales oficiales de la convención.

Giancarlo Esposito participará en la convención el día 24; la hora está por anunciarse.