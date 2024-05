Celebran 2do Encuentro de Jóvenes Empresarios 'Transformando Ideas'

Emprendedores de la región tuvieron la oportunidad de interactuar y compartir experiencias en diferentes ponencias durante el evento.

Con un registro de más de 400 empresarios de entre 26 y 41 años, se llevó a cabo el 2do Encuentro de Jóvenes Empresarios 'Transformando Ideas', organizado por Coparmex Sonora Norte este viernes 03 de mayo, desde las 8:00 hasta las 15:00 horas, en el Club de Golf Los Lagos.

En la inauguración del evento estuvieron presentes el presidente de Coparmex Sonora Norte, Gilberto Robles Bustamante; el presidente de la comisión de Jóvenes de Coparmex Sonora Norte, Eduardo Lemmen Meyer Baranzini; y la secretaría de Economía en Sonora, Margarita Vélez de la Rocha.

“ Resulta muy importante y estratégico impulsar y fortalecer a las nuevas generaciones de empresarios, y qué mejor manera de apoyarlos que a través de este tipo de ejercicios, en los que escuchamos a ponentes de mucha trayectoria hablarnos de sus experiencias empresariales en cuanto a todos los problemas, pero también a las oportunidades por las cuales han pasado en su camino de esta difícil profesión ”, destacó Robles Bustamante.

Dicho encuentro ofreció a los emprendedores de la región la oportunidad de interactuar entre sí y compartir experiencias con empresarios de mayor trayectoria y experiencia en diversas industrias.

Conferencias

La primer conferencia estuvo a cargo del líder en desarrollo con inteligencia artificial, Eder Pérez Zárate, quién compartió herramientas como Chat GPT, Gamma, Lumen5, Synthesia, Microsoft Team con Chat GPT y Chat with any PDF, para la generación de información auténtica y ahorro de tiempo.

“ Todos los días salen al mercado alrededor de 14 plataformas de inteligencia artificial generativa, mientras nosotros estamos aquí pensando en si debemos hacernos parte de ella, esta está avanzando a mil kilómetros por hora ”, agregó.

Posteriormente, se llevó a cabo un conversatorio moderado por el podcaster Alex Félix, en el que participaron Rosario Durán Acosta, directora general de Abarrey; Luis Carlos Osuna Ortiz, fundador de Buqui Bichi Brewing y Alfonso López Acosta, creador de Salsa Huichol, quienes compartieron sus experiencias y retos en el mundo empresarial.

“ Empezar con una idea que más allá de ser innovadora tenga un gran valor para el cliente, integrar un equipo de trabajo y darle continuidad, hay que ponerle mucha pasión a lo que haces. Plantearnos metas a corto, mediano y largo plazo ”, aconsejó Durán Acosta a los nuevos emprendedores.

López Acosta, fundador de Salsa Huichol, destacó la importancia de cumplir con todos los requisitos legales desde el inicio de tu emprendimiento y de contratar a un buen contador que los guíe en el proceso.

Osuna Ortiz, quien fundó Buqui Bichi Brewing con su hermano, posterior al haber cumplido 40 años de edad, resaltó la importancia de hacerse muchas preguntas al momento de crear una idea y acercarse a empresarios que te quieran ayudar.

Posteriormente, se realizó una dinámica de networking a cargo del coach de negocios Francisco Palomares, llamada 'elevator pitch', donde los participantes expusieron sus propuestas comerciales en breves presentaciones de 20 a 30 segundos.

“ Algo que he sabido de los empresarios más exitosos del mundo es que saben decir no y cuando algo no les interesa, te lo van a decir, pero cuando alguien está dispuesto a escucharte saca provecho, ese empresario puede ser la diferencia para que tengas más éxito ”, dijo.

La conferencia final, titulada 'Sueño Mexicano', fue impartida por Arnoldo de la Rocha, exitoso empresario originario de la sierra de Chihuahua.

Durante su intervención, compartió su inspiradora historia, desde sus humildes comienzos en el campo hasta convertirse en propietario de Pollo Feliz, un negocio con 50 años de trayectoria, con más de 600 sucursales en 89 ciudades en México y dos en Estados Unidos.

“ En la vida hay que tener sueños lo suficientemente objetivos para llegar a ellos antes de morir, pero lo suficientemente motivantes para levantarnos todos los días para luchar por ellos ", resaltó.

Señaló que, actualmente, México se encuentra en la posición número 14 en la economía mundial, dónde 180 países están por debajo de este, una posición que se puede mejorar.

El encuentro finalizó con un convivio entre los emprendedores y empresarios asistentes, quienes dialogaron sobre su parecer de este evento, que congregó 100 personas más que el año pasado.