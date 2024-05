María José Suárez, esposa de Mauricio Barcelata, denuncia abuso sexual

La actriz María José Suárez tuvo una entrevista en el matutino 'Venga la Alegría', donde reveló que denunció al conductor 'Chito' Villegas por abuso sexual.

Esta mañana de lunes, en 'Venga la alegría', Mauricio Barcelata habló de la denuncia que su esposa, María José Suárez, realizó ante las autoridades por el presunto delito de abuso sexual del que fue víctima hace unos años, pues ha señalado que el conductor Luis Fernando 'Chito' Villegas abusó de ella, luego de intoxicarla con una sustancia que produce mareos, somnolencia y sedación.

La relación de Barcelata y su esposa es muy conocida en el medio de comunicación, pues el conductor nunca pierde la oportunidad de hablar del amor que siente por María José y los hijos que tienen en común; Mateo y Valentino.

De hecho, el conductor de TV Azteca ha mostrado en más de una ocasión la solidaridad en que está cimentado su matrimonio, pues hace unos años, cuando él y María José trabajaban juntos en el programa 'Nocturninos', abandonó la conducción del show cuando los productores del show despidieron a su esposa debido a que solicitó que se le dieran más de dos meses de reposo, luego de dar a luz a su primogénito.

Ahora, Mauricio vuelve a mostrar su completo apoyo pero, en esta ocasión, tras la denuncia que Suárez Castro ya ha realizado frente a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Entrevista de María José

María José concedió una entrevista al matutino, donde expresó que calló por muchos años porque no estaba lista para hablar del evento tan traumático que sufrió, cuando 'Chito' Villegas abusó de ella, pues contó que el conductor la drogó para poder ejecutar la violación.

La también conductora cuenta con la asesoría legal de su hermana, la licenciada Ana Suárez Castro, por lo que se siente muy acompañada en todo este proceso:

"Tengo a la mejor abogada que es mi hermana, ella creó la asociación 'Voces humanizando la justicia', y empecé ayudarla pero callada, hasta que llegó un momento en que dije: '¿Cómo hago para ayudar a otras si no me ayudó a mí?', levanté una denuncia, me siento hecha pedazos, estoy rota, me estoy tratando de reconstruir desde el fondo" , precisó.

Suárez pidió no ser juzgada por haber callado durante tantos años, pues sólo la víctima sabe qué fue lo que pasó y el proceso que ha atravesado para tomar la determinación de hablar de su experiencia.

Suárez ha acusado a Villegas de haberla violado, luego de administrarle escopolamina, una sustancia también conocida con el nombre de burundanga, que provoca la sedación de los sentidos y borra los recuerdos.

"Decidió violentarme, violarme, drogarme; ha sido muy fuerte porque, por momentos, vas recordando cosas, he recordado frases, olores, imágenes" , expresó.

Uno de los grandes motivantes, además de ayudar a otras mujeres, es su familia. De hecho, María José confió que tuvo que hablar del tema con sus dos pequeños.

"Me dan ganas de llorar, tengo mucha rabia porque hay una huella, hay un dolor, ¿qué necesidad tenía yo de sentarme con mis dos hijos y decirles: 'Voy a levantar una denuncia porque me violaron'?" , dijo.

Por su parte, Barcelata también se mostró muy lastimado por la situación que enfrenta su esposa.

"Nosotros también, desde el fondo, estamos rotos, resquebrajados, tratando de rehacernos todos los días, intentando convertir estas cicatrices algo mejor, lo único que estamos buscando es la justicia, que las mujeres y los hombres hablen, que absolutamente nadie se quede callado y confiamos plena y absolutamente en las autoridades" , destacó.

Mauricio también indicó que espera que la denuncia lleve el caso hasta las últimas consecuencias:

"Que pase lo que tenga que pasar, que corra lo que tenga que correr. Se enfrentaron contra una pared que no se va a dejar derrumbar por nada y por nadie" .

Finalmente, tocó el tema de sus hijos y la forma en que hablaron del tema:

"Lo hicimos directo, como se debe hacer, sin ocultar, a partir de esto, tratamos de educar a dos niños con valores, con fuerza, con respeto -antes que nada- número uno, a sí mismos, número dos, hacia la mujer y hacia cualquier ser que esté frente de ellos, ha sido una fortaleza brutal, nos hemos agarrado uno del otro y vamos a salir adelante" , ahondó conmovido.

El actor también pidió no juzgar a su esposa.

"No juzguemos porque ha pasado mucho tiempo, cada persona tiene un proceso y tiene por qué decirlo en el momento exacto, y este es su momento" .