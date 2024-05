Identifican cuerpos de turistas en BC; habrían sido ejecutados en asalto

Este domingo, la Fiscalía de Baja California explicó las líneas de investigación sobre el asesinato de los hermanos australianos Robinson y su amigo estadounidense Carter Rhoad, además de confirmar las identidades de los tres cuerpos.

La Fiscalía de Baja California ha revelado las principales hipótesis sobre el asesinato de los tres turistas, dos australianos y un estadounidense, encontrados en un pozo en Ensenada.

Según las autoridades, los hombres fueron ejecutados de un disparo a la cabeza tras resistirse a un intento de robo de llantas en un paraje despoblado.

La identidad de los cuerpos, confirmadas este domingo por sus familiares, pertenecen a los reportados como desaparecidos, Jack Carter Rhoad, de 30 años, y los hermanos australianos Callum y Jake Robinson, de 33 y 30 años respectivamente, mismos que fueron encontrados el pasado viernes dentro de un pozo.

Según lo informado, los cuerpos presentaban heridas de bala en la cabeza, y al menos dos casquillos fueron recuperados en la escena del crimen, donde también se encontraron quemadas sus casas de campaña, sangre y una pieza dental.

Arma de fuego acabó con su vida

La Fiscal María Elena Andrade Ramírez explicó en una conferencia de prensa que la hipótesis preliminar sugiere que los agresores se acercaron a las víctimas con la intención de robar el vehículo en el que viajaban, un pick up Colorado blanco, para despojarlo de sus llantas y colocarlas en su propio vehículo.

Los hombres habrían presentado resistencia a los agresores, quienes sacaron un arma y dispararon, acabando con la vida del que inicialmente se opuso. Posteriormente, los otros dos extranjeros también fueron baleados mientras intentaban defender a su compañero y su patrimonio.

La Fiscal indicó que los agresores intentaron deshacerse de los cadáveres arrojándolos a un pozo con agua a unos siete kilómetros de distancia del lugar donde se encontraba el pick up.

Aunque por el momento no hay evidencia que relacione el crimen organizado con las ejecuciones, Andrade Ramírez admitió que esa línea de investigación no está descartada. Sin embargo, resaltó que la prioridad de la investigación se centra en el robo del vehículo y no en un ataque planificado contra turistas.

En una reunión con las familias de las víctimas, la Fiscal escuchó sus preocupaciones y relatos sobre las visitas previas de los jóvenes a Baja California, donde nunca habían enfrentado situaciones de peligro. Se lamentó que esta vez se aventuraran en un lugar inhóspito sin poder pedir ayuda debido a la falta de comunicación.

Por ahora, un cuarto cadáver encontrado en el mismo pozo donde se localizaron a los turistas aún no ha sido identificado, y la investigación continúa en curso para esclarecer todos los detalles de este trágico suceso.

