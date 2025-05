El líder ucraniano respondió que no es necesario prolongar las matanzas, por lo que aceptó reunirse con Putin el próximo jueves 15 de mayo.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aceptó este domingo reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, luego de que éste último propusiera sostener conversaciones directas y sin condiciones previas para llegar a un acuerdo de paz.

A través de su cuenta de X (Antes Twitter), el líder ucraniano respondió que no es necesario prolongar las matanzas derivadas del conflicto bélico que se ha mantenido desde 2022, por lo que aceptó reunirse con Putin el próximo jueves 15 de mayo.

"Esperamos un alto el fuego completo y duradero, a partir de mañana, para sentar las bases necesarias para la diplomacia. No tiene sentido prolongar las matanzas. Y esperaré a Putin en Turquía el jueves. Personalmente, espero que esta vez los rusos no busquen excusas" , señaló.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aceptó el domingo reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, luego de que éste último propusiera sostener conversaciones directas y sin condiciones previas para llegar a un acuerdo de paz. A través de su cuenta de X (Antes Twitter), el líder ucraniano respondió que no es necesario prolongar las matanzas derivadas del conflicto bélico que se ha mantenido desde 2022, por lo que aceptó reunirse con Putin el próximo jueves 15 de mayo. "Esperamos un alto el fuego completo y duradero, a partir de mañana, para sentar las bases necesarias para la diplomacia. No tiene sentido prolongar las matanzas. Y esperaré a Putin en Turquía el jueves. Personalmente, espero que esta vez los rusos no busquen excusas", señaló. Vladímir Putin había anunciado hace un día que buscaban "alcanzar el establecimiento de una paz duradera y a largo plazo desde una perspectiva histórica’’ con Ucrania. En un mensaje televisado, el líder del Kremlin declaró que las negociaciones podrían ser en Estambul, Turquía en donde ya antes se habían llevado a cabo y que fueron interrumpidas.

Vladímir Putin había anunciado hace un día que buscaban "alcanzar el establecimiento de una paz duradera y a largo plazo desde una perspectiva histórica’’ con Ucrania.

En un mensaje televisado, el líder del Kremlin declaró que las negociaciones podrían ser en Estambul, Turquía en donde ya antes se habían llevado a cabo y que fueron interrumpidas.