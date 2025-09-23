Pipazo en Iztapalapa: 29 muertos y 16 hospitalizados al 22 de septiembre

Aldo Uribe

martes 23 sep. 2025 - 12:11 a. m.

En su corte de las 22:00 horas, la dependencia detalló que 16 personas continúan hospitalizadas y 39 ya han sido dadas de alta tras el siniestro ocurrido el pasado 10 de septiembre.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó la noche de este lunes 22 de septiembre que el número de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, permanece en 29 víctimas.

Durante el fin de semana se confirmaron los decesos de tres pacientes: Adolfo Franco Madrigal, de 36 años; Ali Yael González Aranda, de 18 años; y Ricardo Corona Hernández, de 30 años.

Entre las víctimas también figuran:

La lista oficial incluye también a menores de edad, como Juan Carlos Sánchez Blas, de 15 años, y Jovani Martínez Llanos, de 17, además de trabajadores, estudiantes y vecinos de la zona que resultaron alcanzados por la explosión y el incendio posterior.

Las autoridades capitalinas mantienen el seguimiento a los pacientes hospitalizados, algunos de ellos reportados en estado grave y muy grave, en hospitales de la red local y federal, así como en unidades del IMSS, Issste, Pemex y el Shriners Hospitals for Children en Galveston, Texas.

