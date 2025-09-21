La Sedesa confirmó el fallecimiento de Adolfo Franco, de 36 años, y Ali Yael González, de 18, ambos hospitalizados tras el accidente del 10 de septiembre.

La tragedia del Puente de la Concordia continúa dejando víctimas. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) informó la noche de este domingo que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa subió a 29.

En su corte de las 22:00 horas, la dependencia detalló que 16 personas permanecen hospitalizadas en distintos centros médicos de la capital, mientras que 39 ya fueron dadas de alta desde el accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.

Informamos sobre el accidente en #Iztapalapa: 16 personas permanecen hospitalizadas, 39 fueron dadas de alta y 29 fallecieron.



Las víctimas más recientes son Adolfo Franco Madrigal, de 36 años, quien estaba internado en el Hospital Regional Zaragoza del Issste y trabajaba en una vulcanizadora, y Ali Yael González Aranda, de 18 años, estudiante de la vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional, quien se encontraba en el Instituto Nacional de Rehabilitación tras resultar herido mientras viajaba en un microbús el día de la explosión.

El director general del Issste, Martí Batres, confirmó en redes sociales el deceso de Franco Madrigal: "Acompañamos a su familia en este sensible momento y facilitamos todos los servicios y atenciones pertinentes" , expresó.

De acuerdo con el informe oficial, tres personas siguen internadas en hospitales del Issste, tres más en unidades del IMSS, otras tres en el Instituto Nacional de Rehabilitación, dos en el hospital de Pemex Picacho, tres en el Rubén Leñero, uno en el de Tacubaya y otro más en el Shriners Hospitals for Children en Galveston, Texas.

Entre los hospitalizados, al menos dos se reportan en condición muy grave y uno más grave, pero estable, según autoridades del Issste.