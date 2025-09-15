La Fundación Michou y Mau organizó el traslado de Jazlyn, nieta de la “abuelita heroína”, quien murió protegiéndola.

Jazlyn Azuleth, de dos años, sobreviviente de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, fue trasladada este lunes a Galveston, Texas, para recibir atención médica especializada en el Shriners Hospitals for Children, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa).

La menor es nieta de Alicia Matías Teodoro, conocida como la "abuelita heroína", quien murió el 12 de septiembre tras proteger con su cuerpo a la niña durante el siniestro.

Comunicado de la Secretaría de Salud Pública de la CDMX.

El traslado se realizó con el apoyo de la Fundación Michou y Mau y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Jazlyn viajó acompañada de su madre, lo que garantiza su cercanía en este proceso de recuperación.

"Reconocemos el trabajo de la Fundación Michou y Mau y al IMSS por su compromiso y generosidad en favor de las niñas y niños que más lo necesitan" , señaló Sedesa en un comunicado.

La fundación informó que su equipo médico valoró el caso de la menor y organizó el operativo aéreo en coordinación con autoridades federales y capitalinas. También adelantó que se busca trasladar a más menores afectados al hospital infantil estadounidense.

Jazlyn Azulet y su mamá parten al #Hospital Shiners en Galveston, #Texas.



Fundación Michou y Mau realiza el traslado en ambulancias especiales.



Se estima que la bebé estará, por lo menos, 2 meses en ese país para recibir tratamientos especializados.



Vía: @igarciabri pic.twitter.com/PdsvrrC7cY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 15, 2025

Actualización de víctimas

En paralelo, la Secretaría de Salud capitalina informó que la cifra de fallecidos ascendió a 15, tras confirmarse el deceso de una persona que permanecía internada en la Unidad Médica de Alta Especialidad 'Dr. Victorio de la Fuente Narváez', del IMSS.

De acuerdo con la dependencia, la víctima se encontraba registrada en calidad de desconocida, por lo que hasta el momento no ha sido posible localizar a sus familiares.

"Desafortunadamente, la persona estaba en calidad de desconocida y, hasta el momento, no se ha logrado establecer contacto con ningún familiar" , informó Sedesa.

Con este nuevo deceso, el saldo de la tragedia es de 15 personas muertas, 39 hospitalizadas y 30 dadas de alta.