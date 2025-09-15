La Fiscalía de CDMX concluyó que el conductor iba a exceso de velocidad, lo que provocó la volcadura y fractura del tanque con gas LP.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó este fin de semana que la causa probable de la explosión de una pipa de gas LP en la Calzada Ignacio Zaragoza fue el exceso de velocidad del conductor, lo que provocó la volcadura y la fractura del tanque.

El dictamen preliminar de los peritos indica que el impacto contra el pavimento y un muro originó una fisura de aproximadamente 40 centímetros en el casquete del tanque, lo que permitió la fuga del combustible y desencadenó la explosión.

La fiscal Bertha Alcalde subrayó que en el sitio del siniestro, a la altura del Puente de la Concordia, no se detectó ningún bache ni daños previos al pavimento, como se había especulado en redes sociales.

"Se realizaron todas las periciales correspondientes y se cuenta con evidencia fotográfica. No hubo trabajos de repavimentación posteriores al accidente, únicamente limpieza y mantenimiento" , precisó.

La empresa Transportadora Silza, responsable de la unidad que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP, ya rindió declaración ante las autoridades y confirmó que mantiene vigentes sus pólizas de seguro.

En tanto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a la ciudadanía a no difundir versiones no confirmadas, luego de que se rumorara sobre supuestas obras de reencarpetado en el lugar del accidente.

Te puede interesar Siguen 40 personas hospitalizadas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Balance de víctimas

De acuerdo con el último corte de la Secretaría de Salud de la CDMX, emitido la noche del domingo 14 de septiembre:

13 personas han fallecido por el siniestro

40 permanecen hospitalizadas, de las cuales 22 se encuentran en estado crítico

30 personas fueron dadas de alta tras recibir atención médica

Actualización sobre el accidente en #Iztapalapa, 10:00 hrs:

•40 personas reciben atención hospitalaria

•30 han sido dadas de alta

•13 personas fallecieron pic.twitter.com/MkIkQd6FeL — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 15, 2025

Entre las víctimas se encuentra Alicia Matías Teodoro, conocida como la "abuelita heroína", quien protegió con su cuerpo a su nieta de dos años, Azuleth. La menor continúa hospitalizada en cuidados intensivos.

Exigen mayor regulación

La mañana de este domingo, vecinos y afectados realizaron una manifestación en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia. Bloquearon por algunos minutos la vialidad en demanda de:

Mayor regulación a las empresas gaseras

Reparación de los daños ocasionados por el accidente

Atención integral a las víctimas y sus familias

La circulación se normalizó más tarde, pero los manifestantes advirtieron que mantendrán la presión hasta obtener respuestas claras de las autoridades.

Te puede interesar Descartan bache como causa de explosión en Iztapalapa

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS