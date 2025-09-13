Despiden a Alicia Matías, la “abuelita heroína” de Iztapalapa

Familiares y amigos velaron en casa a Alicia Matías Teodoro, conocida como la “abuelita heroína”, quien perdió la vida tras la explosión de una pipa en Iztapalapa.

Este sábado 13 de septiembre, familiares y seres queridos velaron en su domicilio a Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien falleció tras resultar gravemente herida en la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

De acuerdo con su hermana, Sandra Barajas Matías, la última voluntad de Alicia fue ser cremada en una ceremonia íntima, a la que solo asistirán su pareja e hijas.

El pasado 10 de septiembre, Alicia trabajaba como checadora en la base de la Ruta 71, acompañada de su nieta de dos años, Azulet. Al momento de la explosión, utilizó su propio cuerpo para proteger a la menor de las llamas, lo que le causó quemaduras graves.

La imagen de Alicia cargando a su nieta minutos antes del accidente se convirtió en un símbolo de amor y valentía.

“Nos sentimos devastados, es una gran pérdida para nosotros. Nos quedamos con la vida que salvó. Mi hermana es un símbolo de amor que debe mantenerse vivo y servir para seguir apoyando a las víctimas de esta tragedia”, expresó Sandra Barajas.

Un adiós lleno de fe y recuerdos

En el exterior de su vivienda se instaló una carpa blanca donde se colocó el féretro, rodeado de flores, veladoras e imágenes religiosas. Durante el velorio se ofició una misa en la que vecinos, amigos y familiares rezaron por su descanso eterno.

La familia pidió respeto a su privacidad, pero agradeció la solidaridad de la ciudadanía y solicitó que el sacrificio de Alicia no quede en el olvido.