La Fiscalía capitalina determinó que la ruptura del tanque se debió a un choque contra un objeto sólido; se descartó daño en el asfalto.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este viernes los primeros resultados de la investigación sobre la explosión de la pipa de gas ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que hasta el momento ha dejado un saldo de 10 personas fallecidas, 54 hospitalizadas y 22 dadas de alta.

De acuerdo con las indagatorias, la fuga de gas LP se originó después de que el tanque se volcara y chocara contra un objeto sólido, lo que provocó la ruptura de un casquete. Esa avería permitió la liberación del combustible y su posterior ignición.

La Fiscalía descartó que el siniestro haya sido causado por un bache, como se difundió en versiones iniciales. Peritos en criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios y explosiones determinaron que en el sitio no se encontraron daños en el asfalto ni irregularidades en la carpeta vial.

Durante las inspecciones también se detectaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno, lo que forma parte de la evidencia química analizada.

El operador de la pipa permanece hospitalizado y bajo custodia, mientras que la FGJCDMX mantiene abierta la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Paralelamente, autoridades federales evalúan sanciones contra la empresa propietaria del vehículo.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que su administración implementará apoyos inmediatos a las familias afectadas, que incluyen atención psicológica, asesoría legal, ayuda para servicios funerarios y compensaciones económicas. También anunció que se trabaja en un nuevo protocolo para regular el tránsito de unidades que transportan materiales peligrosos en la ciudad.

