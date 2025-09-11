El novio de la estudiante de la UNAM compartió un emotivo mensaje tras confirmarse su muerte; autoridades elevaron a 9 los fallecidos por la explosión.

La tragedia por la explosión de una pipa de gas en Calzada Ignacio Zaragoza, Iztapalapa, sumó este jueves a Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de Ingeniería en Alimentos en la FES Cuautitlán de la UNAM, entre las víctimas mortales.

La joven, de 19 años, había sido reportada como desaparecida tras el accidente, y su muerte fue confirmada por pruebas de ADN en el Hospital Rubén Leñero.

Triste adiós de su novio

Su novio, Bryan Ramos, publicó en redes sociales un mensaje de despedida en el que reveló que ambos planeaban comprometerse en un mes.

"El día de hoy no solo perdí a mi mejor amiga, perdí a mi futura esposa, a la futura madre de mis ‘guaguas’, perdí a mi compañera de vida... En un mes nos íbamos a comprometer y ahora viviré con el sufrimiento de saber que no te podré ver vestida de blanco como tanto lo hablamos. Te amaré siempre, mi ratoncita linda, en esta y todas las vidas que me queden" .

Bryan relató que Ana Daniela se dirigía a la escuela en un taxi de aplicación cuando ocurrió la explosión. Supo que ella estaba involucrada en el accidente al notar que su ubicación no se movía durante más de dos horas.

La FES Cuautitlán expresó en un comunicado su pésame a la familia y amigos de la alumna, y se sumó a las condolencias que en redes sociales circularon tras confirmarse su deceso.

Van 9 fallecidos por "pipazo" en Iztapalapa

De acuerdo con la actualización del Gobierno de la Ciudad de México, la explosión de la pipa de la empresa Silza ha dejado hasta ahora nueve personas muertas, 55 lesionadas que continúan hospitalizadas y 22 más dadas de alta. Entre las víctimas mortales también se encuentra Misael Cano Rodríguez, trabajador de la Alcaldía Iztapalapa, así como el maestro Eduardo Noé García Morales y el estudiante de secundaria Juan Carlos Sánchez Blas.

Las autoridades informaron que el chofer de la pipa permanece en estado crítico y bajo custodia, aunque aún no ha sido formalmente detenido.

El accidente, registrado la tarde del miércoles 10 de septiembre, provocó una ola expansiva de más de 200 metros que alcanzó a 28 vehículos y dejó escenas de devastación en la zona.

