La tarde de este 10 de septiembre, un incendio de una pipa fue reportado en las inmediaciones del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Ermita Zaragoza, alcaldía Iztapalapa.

Respuesta inmediata

Elementos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, junto con personal de Protección Civil y policías capitalinos, acudieron al sitio para controlar las llamas y resguardar la zona.

Medidas preventivas

La vialidad en los alrededores fue cerrada parcialmente para facilitar las labores de emergencia y evitar riesgos a conductores y peatones. Hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas.

Situación en desarrollo

Las autoridades mantienen trabajos de enfriamiento en la zona para prevenir un nuevo brote de fuego. El tránsito en la calzada Ignacio Zaragoza y el puente de la Concordia se mantiene con afectaciones.