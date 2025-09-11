La petición fue expresada justo al arranque de la sesión ordinaria de este jueves por la diputada morenista por Iztapalapa, Martha Ávila.

El Congreso de la Ciudad de México brindó un minuto de silencio en honor a las seis personas fallecidas en la explosión causada por una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

"Abrazamos y nos solidarizamos con las familias de las víctimas y el mensaje claro que a nosotros corresponde es que debemos entrarle con firmeza a revisar este tema de las medidas de seguridad en este tipo de transportes, horarios de funcionamiento" , dijo la legisladora de Morena.

En la petición, que fue respaldada por el resto de las bancadas de Donceles, se expresó la necesidad de crear una regulación que impida que vehículos de carga circulen en la ciudad durante horas pico.

"Lo de ayer es un día negro para la ciudad de México, un día que quedará marcado en la historia de la capital, me sumo a la petición del minuto de silencio en honor a las personas que ya no se encuentran y reiterar la urgencia que tenemos en la ciudad por regular la circulación de vehículos de esta naturaleza" , afirmó el diputado Andrés Atayde.

Además, expresaron su gratitud y reconocimiento a las personas que ayudaron a las víctimas durante la emergencia.

Tras la intervención de los legisladores, se dio el minuto de silencio.