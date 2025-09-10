La Fiscalía de la CDMX informó que 10 de los 90 lesionados ya fueron dados de alta; peritos y ASEA investigan las causas del accidente.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, ascendió a cuatro personas fallecidas y 90 lesionadas, de las cuales 10 ya fueron dadas de alta.

El incidente, ocurrido la tarde del miércoles 10 de septiembre, provocó daños en 32 vehículos, además de la pipa siniestrada. La FGJ-CDMX informó que permanece en hospitales ofreciendo atención integral, que incluye contención psicológica, acompañamiento jurídico y orientación social a las víctimas y sus familiares, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi).

#ComunicadoFGJCDMX | La #FiscalíaCDMX en coordinación con el @GobCDMX, inició una investigación por la explosión de una pipa de gas ocurrida este 10 de septiembre debajo del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.



La #FiscalíaCDMX está presente en los hospitales brindando… pic.twitter.com/Jpz2D3MKWP — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 11, 2025

En el lugar de los hechos, autoridades desplegaron peritos especializados en criminalística, química, incendios y explosiones, hechos de tránsito, seguridad industrial, video y mecánica, con el objetivo de recabar evidencias y determinar las causas del accidente.

Asimismo, la ASEA (Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos) trabaja con la Fiscalía para determinar si la empresa propietaria de la pipa cumplía con la regulación vigente en el transporte de gas LP.

Del hecho ocurrido esta tarde en Iztapalapa, informo que, al corte de las 22:30 horas, lamentablemente suman cuatro las personas fallecidas; registramos 90 lesionados y, gracias al trabajo de las y los médicos, se han dado de alta a 10 personas.



A través de la CEAVI desplegamos… pic.twitter.com/Kgy3vbQtkj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025