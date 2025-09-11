A través de un comunicado, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FES) confirmó el fallecimiento de Ana Daniela Barragán, quien había sido reportada como desaparecida tras la explosión de una pipa de gas en inmediaciones de la Iztapalapa de la Ciudad de México.

La Universidad Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FES) confirmó el fallecimiento de Ana Daniela Barragán Ramírez, quien había sido reportada como desaparecida tras la explosión de una pipa de gas en inmediaciones de la Iztapalapa de la Ciudad de México, donde se registró el saldo de ocho muertos y más de 70 heridos.

Te puede interesar Buscan a estudiante de la UNAM desaparecida en explosión de pipa

"#FESCuautitlán lamenta el sensible fallecimiento de nuestra alumna Ana Daniela. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Descanse en paz" , se lee en una esquela publicada a las 20:00 horas (CDMX) en la red social X (Antes Twitter).

Ana Daniela, quien es originaria de Ciudad Altamirano, en la región de Tierra Caliente se dirigía en un taxi de aplicación a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM cuando ocurrió la explosión.

La joven, de 19 años de edad, estudiaba en la escuela de Ingeniería en Alimentos.

Luego de que la joven fuera localizada por su familia, la FES Cuautitlán publicó un comunicado donde se informó que Ana Daniela Barragán forma parte de su plantilla estudiantil y anunció que estableció contacto con los familiares de la joven. Esta noche confirman su muerte.