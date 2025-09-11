Ana Daniela, quien es originaria de Ciudad Altamirano, en la región de Tierra Caliente se dirigía en un taxi de aplicación a la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM cuando ocurrió la explosión.

Familiares piden ayuda a autoridades y ciudadanía para localizar a la estudiante Ana Daniela Barragán Ramírez, quien desapareció tras la explosión de una pipa de gas en inmediaciones de la Iztapalapa de la Ciudad de México, donde se registró el saldo de ocho muertos y más de 70 heridos.

Ana Daniela, quien es originaria de Ciudad Altamirano, en la región de Tierra Caliente se dirigía en un taxi de aplicación a la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM cuando ocurrió la explosión.

La joven, de 19 años de edad, estudia en escuela de Ingeniería en Alimentos en la FES.

En videos y fotos compartidos en redes sociales se alcanzan a apreciar las pertenencias de Ana Daniela, entre ellas, maquillaje, credenciales y su teléfono celular, medio por el cual se se comunicaron familiares con personal de Protección Civil que laboraba en la zona cero.

" ¿Quién habla?" , se escucha en un video publicado en redes.

"Ah, mire, soy de Protección Civil, ya me habló su papá de la señorita Barragán, señorita Ana Daniela Barragán Ramírez (...) ahorita vamos a localizar donde está ella y me voy a comunicar con ustedes" , respondió el elemento.

En la lista con los nombres de las 94 personas heridas por la explosión que las autoridades de la Ciudad de México han dado a conocer no aparece el nombre de Ana Daniela. Dentro de las víctimas, además, se informó que existe una mujer sin identificar en el hospital 'Rubén Leñero' del IMSS Bienestar, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

"Ayúdanos a localizarla" , escribió en redes sociales la noche del pasado martes Bryan Ramos, novio de Ana Daniela y quien se ha dedicado a mantener actualizada la información al respecto.

Horas más tarde del accidente, comenzó a circular un video en redes donde se observa a una persona con visibles quemaduras en la piel que habría sido llevada por ciudadanos a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Bryan confirmó que la persona del video se trata de la estudiante, por medio de redes sociales, este jueves a las 14:18 horas.

Igualmente, informó que se llevaron a cabo pruebas de ADN para identificar si Ana Daniela se trataba de la femenina no identificada en el Hospital Rubén Leñero. Sin embargo, acusó que les habrían asegurado que los resultados estarían listos a las 12:00 horas, pero no les podrían ser entregados si no estaba la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Asimismo, llamó a no lucrar a nombre de la familia de la joven, pues personas externas estarían solicitando donaciones a su nombre.

Mientras tanto, la FES Cuautitlán publicó un comunicado donde confirmó que Ana Daniela Barragán forma parte de su plantilla estudiantil y anunció que estableció contacto con los familiares de la joven.