El Gobierno de CDMX actualizó el saldo de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, Iztapalapa: 10 fallecidos, 54 hospitalizados y 22 altas médicas. La Secretaría de Salud reconoció un error en la lista de víctimas y ofreció disculpas a una familia.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que hasta este viernes el saldo de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, asciende a 10 personas fallecidas, 54 hospitalizadas y 22 dadas de alta.

La Secretaría de Salud capitalina reconoció un error en su primer reporte, ya que incluyó de manera incorrecta a Alicia Matías Teodoro en la lista de víctimas mortales. La dependencia aclaró que la mujer sigue con vida, aunque en estado grave, y ofreció disculpas a su familia.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, recordó que el saldo preliminar del jueves fue de 94 personas afectadas, de las cuales 22 estaban en estado crítico, seis graves, 39 delicadas y 19 recibieron alta médica.

Brugada señaló que su administración implementará apoyos inmediatos a las familias, incluyendo atención psicológica, asesoría legal, ayuda para servicios funerarios y compensaciones económicas.

Investigación y medidas de seguridad

El operador de la pipa permanece hospitalizado y bajo custodia policial. Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia de CDMX mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente, mientras que autoridades federales evalúan sanciones a la empresa propietaria del vehículo.

La mandataria capitalina también adelantó que se trabaja en un nuevo protocolo para el tránsito de transporte con materiales peligrosos, con el fin de prevenir futuros siniestros en la ciudad.



