La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó el fallecimiento de Abril Díaz Castañeda, madre de cuatro hijos, elevando a 22 la cifra de víctimas.

La tragedia por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, dejó esta noche 22 personas fallecidas, tras confirmarse la muerte de Abril Díaz Castañeda, de 34 años, quien permanecía hospitalizada en estado crítico.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que al corte de las 22:00 horas de este jueves 18 de septiembre, 25 personas continúan internadas y 37 más han recibido alta médica.

Abril Díaz Castañeda, madre soltera de cuatro hijos de 14, 12, 9 y 6 años, fue una de las víctimas más visibles de la explosión ocurrida el pasado 10 de septiembre, debido a la gravedad de sus heridas, que afectaron el 95 por ciento de su cuerpo.

Según relató su hermana Nitzia Díaz, Abril presentó complicaciones graves como infección en la sangre y daños renales severos, además de requerir transfusiones de plasma durante los días que permaneció en terapia intensiva.

“No he recibido ni un peso”, denuncia Nitzia Díaz, hermana de víctima de la explosión en Iztapalapa. Acusa falta de apoyo y contacto de gasera Grupo Tomza, Transportadora Silza y aseguradoras tras el siniestro. ??#FórmulaNoticias con Azucena Uresti (@azucenau) pic.twitter.com/mZiUh3xtsZ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 16, 2025

La mujer transitaba junto a su pareja, Omar Alejandro García Escorsa, de 28 años, quien también falleció tras permanecer internado en estado crítico. Tras la explosión, Abril buscó auxilio arrojándose agua para intentar apagar las llamas antes de ser trasladada al Hospital de Traumatología 'Victorio de la Fuente Narváez' en Magdalena de las Salinas, donde permaneció bajo monitoreo constante e intubada.

Entre las otras víctimas del accidente se encuentran:

Fernando Soto Munguía, chofer de la pipa

Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien protegió a su nieta de dos años

Armando Antillón Chávez, de 45

Ana Daniela Barragán Ramírez, de 19

Misael Cano Rodríguez, de 39

Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20

Carlos Iván Contreras Salinas, de 29

Juan Carlos Bonilla Sánchez, de 40

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, de 57

Eduardo Noé García Morales

José Gabriel Hernández Méndez, de 17

Juan Antonio Hernández Betancourt

Jorge Islas Flores

Carlos Sánchez Blas, de 15

Jesús José Tovar García, de 40

Eduardo Romero Armas, de 30

Oswaldo Gutiérrez Espinoza, de 30

Gilberto Arón, de 47

Edgar Santiago Álvarez, de 51

Omar Alejandro García Escorsa, de 28

Familiares de Abril Díaz Castañeda anunciaron que preparan acciones legales contra la empresa propietaria de la pipa, argumentando que, en caso de sobrevivir, Abril no podría regresar a trabajar y sus hijos quedarían sin sustento.

Sube a 22 el número de víctimas mortales de la explosión en #Iztapalapa.

Entre los fallecidos se encuentra Abril Diaz Castañeda, considerada la paciente más grave del incidente con quemaduras en el 95% del cuerpo. pic.twitter.com/xy3QnEykuV — Monica Garza (@monicagarzag) September 19, 2025

