Fernando Soto Munguía, conductor de la unidad siniestrada, fue incluido en la lista oficial de fallecidos, junto a Oswaldo Gutiérrez Espinoza.

La cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ascendió a 19, luego de que este martes 16 de septiembre se confirmara la muerte del chofer de la unidad, Fernando Soto Munguía, de 34 años.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que el corte de las 22:00 horas arrojó también el deceso de Oswaldo Gutiérrez Espinoza, de 30 años, lo que elevó la lista de víctimas mortales de la tragedia ocurrida el pasado 10 de septiembre.

La dependencia capitalina detalló que, además de los 19 fallecidos, 32 personas permanecen hospitalizadas en distintos nosocomios de la capital, mientras que 33 ya han sido dadas de alta.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la CDMX, Fernando Soto Munguía, el conductor de la pipa que causó una explosión en Iztapalapa murió. pic.twitter.com/xzGCm5mZdC — Azucena Uresti (@azucenau) September 17, 2025

Entre las víctimas mortales se encuentran:

Alicia Matías Teodoro, 49 años Gilberto Arón, 47 Edgar Santiago Álvarez, 51 Omar Alejandro García Escorsa, 28 Armando Antillón Chávez, 45 Ana Daniela Barragán Ramírez 19 Misael Cano Rodríguez, 39 Irving Uriel Carrillo Reyes, 20 Carlos Iván Contreras Salinas, 29 Juan Carlos Bonilla Sánchez, 40 Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 57 Eduardo Noé García Morales José Gabriel Hernández Méndez de 17 Juan Antonio Hernández Betancourt Jorge Islas Flores Carlos Sánchez Blas, 15 Jesús José Tovar García, 40 años

La explosión, ocurrida el 10 de septiembre, sigue dejando una estela de dolor en Iztapalapa y mantiene a decenas de familias en espera de la recuperación de sus seres queridos.

Informamos sobre el accidente en #Iztapalapa, confirmando 32 personas hospitalizadas, 2 altas y 2 lamentables fallecimientos. pic.twitter.com/UpYKFdytSy — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 17, 2025

