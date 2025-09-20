La Secretaría de Salud confirmó la muerte de Erick Vicente Acevedo, quien resultó con quemaduras en todo el cuerpo tras regresar a auxiliar a pasajeros de su microbús.

La cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ascendió este viernes a 26 personas, confirmó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa).

Entre las víctimas más recientes se encuentra Erick Vicente Acevedo Romero, de 33 años, chofer de un microbús que resultó gravemente herido tras regresar a su unidad para ayudar a los pasajeros en medio del incendio.

??Informamos sobre el incidente en #Iztapalapa, confirmando que se mantienen 19 personas hospitalizadas, 39 personas ya fueron dadas de alta y 26 personas han fallecido, lamentablemente. pic.twitter.com/Cu666p1NDm — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 20, 2025

De acuerdo con el testimonio de su hermano, Adrián Daniel Acevedo, Erick ya había salido del vehículo al momento de la explosión, pero decidió volver para gritar a los pasajeros, quienes permanecían en shock, que huyeran lo más rápido posible del lugar. Fue entonces cuando las llamas lo alcanzaron, provocándole quemaduras en el cien por ciento de su cuerpo.

Erick Acevedo, de 33 años, es uno de los lesionados por el accidente en el Puente de la Concordia; conducía un camión del transporte público cuando explotó la pipa en Iztapalapa. #Despierta con @daniellemx_ | #DecideInformado | Sigue la señal por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/t82AVZFReg — NMás (@nmas) September 19, 2025

El conductor permaneció hospitalizado en el Hospital General Rubén Leñero desde el pasado 10 de septiembre hasta la noche de este viernes, cuando finalmente perdió la vida.

La Sedesa informó que, al corte de las 22:00 horas, se mantienen 19 personas hospitalizadas en diferentes centros médicos de la capital, mientras que 39 ya fueron dadas de alta.

Entre las otras víctimas confirmadas en las últimas horas se encuentran Jovani Martínez Llanos, de 17 años; María Salud Jaurrieta, de 35; y Jaime Javier Becerra.

La tragedia ocurrida el 10 de septiembre ha dejado historias que han marcado a la opinión pública, como la de Alicia Matías Teodoro, la abuelita que protegió a su nieta de dos años, y ahora la de Erick Vicente, recordado por su familia como un hombre que decidió ayudar a otros antes que a sí mismo.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS