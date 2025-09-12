Después de que ayer su familia desmintiera su fallecimiento, se confirma la muerte de Alicia Matías, quien protegió a su nieta de la explosión de una pipa.

La noche de este viernes 12 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó de manera oficial el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, de 49 años, reconocida como la "abuelita heroína" por proteger con su cuerpo a su nieta, Azuleth, de dos años, durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa.

Durante casi dos días, circuló información contradictoria sobre su estado de salud. La noche del jueves, la Secretaría de Salud había enlistado su nombre entre las víctimas mortales, pero la familia desmintió el reporte, generando confusión y preocupación en redes sociales. Hoy, medios presentes en el Hospital Magdalena de las Salinas confirmaron su fallecimiento, cerrando de manera definitiva los rumores.

Voy con información de última hora. Lamentablemente falleció Alicia Matías, la abuelita que salvó a su nieta en la explosión de la pipa de gas en #Iztapalapa.



Un abrazo a su familia. pic.twitter.com/SuixA6mkJt — Irving (@IrvingPineda) September 13, 2025

Alicia sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo mientras cubría a su nieta con sus brazos. Tras la explosión, caminó varios metros hasta ser auxiliada por el policía Sergio Ángel Soriano, quien trasladó a la menor a un hospital en una motocicleta. La pequeña continúa en cuidados intensivos tras quemaduras de tercer grado.

La imagen de Alicia con la ropa calcinada, cargando a su nieta mientras era auxiliada, se viralizó en redes sociales y se convirtió en símbolo de valor y amor. Con su fallecimiento, el saldo de víctimas de la explosión asciende al menos a 11 personas, mientras que más de 90 siguen hospitalizadas.

Descanse en paz Alicia Matías Teodoro, la valiente mujer que protegió a su nieta durante la #explosión de la pipa en Iztapalapa. Su valentía quedará siempre en la memoria de quienes la conocieron#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/qjgti437oh — adn40 (@adn40) September 13, 2025

