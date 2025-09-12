Alicia Matías Teodoro, reconocida por proteger a su nieto, aparece erróneamente como fallecida; familiares aclaran que permanece hospitalizada.

La actualización de la lista oficial de víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, emitida la noche de este jueves por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, generó confusión debido a datos inconsistentes sobre algunas personas.

Lista emitida cerca de la medianoche del 11 de septiembre por la SSaludCdmx.

Entre los nombres aparece Alicia Matías Teodoro, abuela de una niña gravemente lesionada, con una edad registrada de 35 años, cuando en realidad tiene 49 años. Su familia desmintió su fallecimiento. Sara, hermana de Alicia, declaró a medios afuera del Hospital Magdalena de las Salinas:

"Mi hermana no ha fallecido, sigue viva y sigue luchando para salir adelante" .

?? Familiares de la señora Alicia desmienten rumores sobre su fallecimiento, sin embargo, la mujer continúa muy grave. Su nieta de 2 años también lucha por su vida tras una cirugía por quemaduras de tercer grado





La abuela se ha destacado en redes sociales por haber protegido a su nieto durante la explosión con todo su cuerpo. Hasta ahora permanece hospitalizada y recibiendo atención médica, según familiares.

Otro error detectado en la lista es el registro de Miguel Cano, cuando corresponde a Misael Cano Rodríguez, de 39 años.

La Secretaría de Salud informó que, según el último corte, la cifra de fallecidos asciende a nueve personas, 55 siguen hospitalizadas y 22 ya fueron dadas de alta. La confusión en los datos ha generado críticas en redes sociales y llamados a una verificación más cuidadosa por parte de las autoridades.