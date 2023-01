Esto se vio en el primer capítulo de "The Las of Us"

Para el segundo capítulo la expectativa sigue siendo alta, y se espera que más escenas de acción y suspenso entren en juego en la serie, que se ha asegurado, deja un tinte esperanzador, contrario a otras historias distópicas.

"The Last of Us", la adaptación del videojuego creado en 2013 para Playstation, llegó a la pantalla chica, ha resultado ser todo un éxito para la plataforma HBO Max, pues a pocos días de haberse estrenado, ya tiene un 99% de aceptación en la plataforma Rotten Tomatoes, que reúne opiniones de críticos especializados y público en general, aunque es muy pronto para saber si se mantendrá en ese margen conforme la serie avance.

En el primer capítulo, las referencias icónicas al videojuego fueron diversas, tantas que varias imágenes fueron comparadas por internautas, dando cuenta de la fidelidad de la serie, cuya exactitud resultó impresionante para varias y varios fans que no se perdieron el primer episodio.

Durante los 81 minutos (un intervalo considerable para un capítulo de una serie de televisión) en los que se desarrolla el primer capítulo, los espectadores verán la presentación de posibles hongos que pueden mutar la mente humana, en el contexto del año 1968.

Posteriormente, una elipsis nos sitúa en el año 2003, cuando el apocalipsis comienza y, finalmente, 20 años después cuando el apocalipsis ha alcanzado a gran parte de la raza humana y quienes no han sido infectados luchan por sobrevivir.

Pedro Pascal, quien interpreta a Joel y Bella Ramsey, quien da vida a Ellie, finalmente huyen en una camioneta, enmarcando uno de los momentos representativos de la serie, una referencia al canon establecido por el videojuego.

Y aunque podría parecer otra serie más con temática zombie, sin embargo, los críticos han visto algo especial en ella, y es que además de la fascinación que genera para los fans del videojuego ha hecho que la gente se enamore de su trama, diferente a otras de tono apocalíptico.

"Me encantó su equilibrio de horror y corazón. Se entierra debajo de la piel y se niega a irse" señaló Rebecca Nicholson de The Guardian.