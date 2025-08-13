La joven de 23 años, Ana Karen Sotero Salazar, criticó la falta de atención de los diputados durante la entrega del Premio de la Juventud 2025.

Ana Karen Sotero Salazar, de 23 años y galardonada con el Premio de la Juventud de la Ciudad de México 2025, protagonizó un intenso reclamo durante la entrega de reconocimientos en el Congreso capitalino, criticando la falta de atención de los legisladores hacia la juventud.

Desde el estrado, Sotero denunció que, a pesar de la celebración, los diputados mostraban desinterés, manteniendo conversaciones privadas y revisando sus celulares mientras los jóvenes hablaban.

"Me parece una falta de respeto que, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso. Están en sus propias conversaciones, ¿qué clase de actitud es esta? Es injusto, es una burla" , expresó la joven.

La estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM, integrante del Club de Debate 'Poder Cultural', pidió a los legisladores permitir que la juventud critique al sistema y participe activamente en la construcción de políticas públicas. Sotero también denunció la falta de seguridad laboral, acceso a servicios de salud de calidad y oportunidades educativas.

"Hoy (12 de agosto de 2025) es el Día Internacional de la Juventud y merecemos reconocimiento, pero también que se evidencien las problemáticas que vivimos y que se nos respete desde la lucha y la crítica, no desde el paternalismo" , añadió.

Su discurso abordó además el impacto del crimen organizado en comunidades jóvenes, incluyendo la captación de menores por grupos delictivos.

"México está siendo oprimido; no se reconoce a las personas víctimas del crimen organizado ni a quienes han sufrido desplazamiento forzado" , afirmó.

Durante su intervención, la Presidenta de la Mesa Directiva, Martha Ávila, mantuvo una expresión seria y no aplaudió al concluir el discurso. Diputados como Emilio Guijosa, Luis Chávez y Víctor Hugo Romo fueron señalados por estar distraídos, revisando teléfonos o alejados de la atención a los galardonados.

Ana Karen Sotero concluyó su participación haciendo un llamado a los legisladores para escuchar las voces de los jóvenes y dejar atrás la visión paternalista de la política, destacando la necesidad de acciones concretas que garanticen seguridad y justicia para la población juvenil.

Te puede interesar Sugieren a alcalde hacerse prueba antidoping y su molestia se viraliza

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA