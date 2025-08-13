La entidad alcanzó en 2024 el nivel más bajo de pobreza en su historia, con una reducción de 15.19 puntos porcentuales.

Más de 450 mil personas en Sonora han salido de la pobreza y más de 59 mil superaron la pobreza extrema en sólo cuatro años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante el mandato del gobernador Alfonso Durazo Montaño, la entidad alcanzó en 2024 el nivel más bajo de pobreza en su historia, con una reducción de 15.19 puntos porcentuales, al pasar de 29.9 por ciento en 2020 a 14.11 por ciento el año pasado.

El gobierno estatal destacó que estos resultados son posibles gracias a tres ejes fundamentales implementados por el jefe del Ejecutivo en Sonora.

Dichos ejes son: salarios mínimos dignos que fortalezcan el poder adquisitivo, programas sociales como la Beca Sonora de Oportunidades y la estabilidad económica impulsada por el Plan Sonora.

Durazo Montaño señaló en redes sociales que la entidad avanza con programas ‘’que garanticen oportunidades reales para todas y todos’’' .