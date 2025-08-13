Calendario escolar en Hermosillo: días feriados, consejos y fechas clave
El ciclo escolar 2025-2026 en Hermosillo comenzará el 1 de septiembre. El calendario de la SEP incluye días feriados, sesiones de Consejo Técnico Escolar y fechas especiales de evaluación y preinscripción.
El ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en Hermosillo dará inicio el lunes 1 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora.
A continuación, los apartados con las fechas más relevantes:
Días feriados sin clases
En el ciclo 2025-2026, las escuelas suspenderán labores por las siguientes conmemoraciones oficiales:
- 16 de septiembre – Día de la Independencia
- 17 de noviembre – Revolución Mexicana
- 25 de diciembre – Navidad
- 2 de febrero 2026 – Promulgación de la Constitución
- 24 de febrero 2026 – Día de la Bandera
- 16 de marzo 2026 – Natalicio de Benito Juárez
- 1 de mayo 2026 – Día del Trabajo
- 5 de mayo 2026 – Batalla de Puebla
- 15 de mayo 2026 – Día del Maestro
Consejos Técnicos Escolares (CTE)
Durante las sesiones mensuales de CTE no habrá clases para los estudiantes. Estas están programadas para:
26 de septiembre, 31 de octubre, 28 de noviembre, 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio.
Días especiales de evaluación y preinscripción
14 de noviembre 2025 – Registro de calificaciones
13 de marzo 2026 – Registro de calificaciones
3 de julio 2026 – Registro de calificaciones
3 al 13 de febrero 2026 – Preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y secundaria para el ciclo 2026-2027