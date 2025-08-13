El ciclo escolar 2025-2026 en Hermosillo comenzará el 1 de septiembre. El calendario de la SEP incluye días feriados, sesiones de Consejo Técnico Escolar y fechas especiales de evaluación y preinscripción.

El ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en Hermosillo dará inicio el lunes 1 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora.

A continuación, los apartados con las fechas más relevantes:

Días feriados sin clases

En el ciclo 2025-2026, las escuelas suspenderán labores por las siguientes conmemoraciones oficiales:

16 de septiembre – Día de la Independencia

17 de noviembre – Revolución Mexicana

25 de diciembre – Navidad

2 de febrero 2026 – Promulgación de la Constitución

24 de febrero 2026 – Día de la Bandera

16 de marzo 2026 – Natalicio de Benito Juárez

1 de mayo 2026 – Día del Trabajo

5 de mayo 2026 – Batalla de Puebla

15 de mayo 2026 – Día del Maestro

Consejos Técnicos Escolares (CTE)

Durante las sesiones mensuales de CTE no habrá clases para los estudiantes. Estas están programadas para:

26 de septiembre, 31 de octubre, 28 de noviembre, 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio.

Días especiales de evaluación y preinscripción

14 de noviembre 2025 – Registro de calificaciones

13 de marzo 2026 – Registro de calificaciones

3 de julio 2026 – Registro de calificaciones

3 al 13 de febrero 2026 – Preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y secundaria para el ciclo 2026-2027