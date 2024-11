Briggitte Bozzo fue hospitalizada de emergencia

La exparticipante de 'La Casa de los Famosos México' publicó un video en silla de ruedas desde un clínica.

Briggitte Bozzo preocupó a sus seguidores tras dar a conocer su hospitalización en redes sociales.

En un encuentro con los medios de comunicación, su compañero de reality Mario Bezares habló del estado de salud de la joven.

“Se nos puso malita, no sé con que se intoxicó [...] bendito Dios no pasó a mayores” , reveló 'Mayito', como también se le conoce.

La exparticipante de 'La Casa de los Famosos México' publicó un video en silla de ruedas desde un clínica, luego de tener que cancelar su participación en los premios Kids Choice Awards 2024, mismos donde estaba nominada a la categoría a ‘Actriz Favorita'.

“Hola, mi gente bonita, ¿cómo están? Oigan, quiero hacerles este comunicado. Hoy tenía los Kids Choice Awards súper temprano, tengo mi outfit, tenía todo…” , expresó durante el video visiblemente afectada.

La actriz reveló que fue hospitalizada de emergencia debido a una deshidratación.

“Me deshidraté. Empecé a vomitar mucho, empezaron a darme muchas cosas, no pude dormir toda la noche, ahorita me están poniendo un medicamento y cosas así. No sé si tenga chance de ir, obviamente es un sueño para mí, si ganamos, obviamente saben que ese premio se lo merecen ustedes”, comentó.

Asimismo, su mamá compartió imágenes de su hija dentro de la clínica: “vamos a tener que esperar a que se recupere. La verdad tuvo una descompensación muy fuerte porque no ha comido bien, tuvo mucho exceso de trabajo, no ha parado y, además, estuvo tomando unas cosas que no le cayeron bien a su estómago, unas pastillas” , narró su mamá mientras grababa a Bozzo en una silla de ruedas.

Por otro lado, Lau Stylist, estilista de la exparticipante de 'La Casa de los Famosos México', habló en Tiktok sobre supuestos malos hábitos que tenía la influencer que le desembocaron este problema de salud.