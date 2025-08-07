La familia de Brandon Blackstock confirmó su fallecimiento a los 48 años tras más de tres años de lucha contra el cáncer.

Brandon Blackstock, exmánager y expareja de la cantante Kelly Clarkson, falleció a los 48 años tras enfrentar una batalla contra el cáncer que duró más de tres años, según confirmó su familia en un comunicado difundido por medios internacionales.

De acuerdo con el texto, Blackstock murió de manera pacífica, rodeado por sus seres queridos, tras una “ardua y prolongada batalla médica”. Su familia agradeció las muestras de afecto recibidas y pidió privacidad para atravesar el proceso de duelo.

Les agradecemos sus pensamientos y oraciones y les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil



Un día antes del fallecimiento, Kelly Clarkson compartió un mensaje profundamente personal en redes sociales, anunciando la suspensión de las fechas restantes de su gira “ Studio Sessions ” en Las Vegas .

“Si bien normalmente mantengo mi vida personal en privado, el año pasado, el padre de mis hijos estuvo enfermo y en este momento, necesito estar completamente presente para ellos”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Esta fue la segunda ocasión en que Clarkson detuvo sus presentaciones, luego de suspender fechas en julio debido al deterioro en la salud de Blackstock. La cantante y el exmánager compartieron una relación de casi siete años y tuvieron dos hijos en común.