La decisión del gobierno estadounidense se mantiene bajo reserva por “asuntos de privacidad”, aunque ocurre tras declaraciones del alcalde morenista en favor de las deportaciones de Donald Trump.

El gobierno de Estados Unidos canceló la visa del presidente municipal de Nogales, el morenista Juan Francisco Gim Nogales, confirmó una funcionaria del servicio de inmigración estadounidense, consultada por la revista Proceso.

“Al presidente municipal de Nogales se le canceló su visa”, señaló la funcionaria, quien se negó a proporcionar más detalles debido a “asuntos de privacidad”.

La medida ocurre semanas después de que el alcalde de extracción morenista generara controversia al declarar en una entrevista con Fox News que “Estados Unidos está limpiando la casa”, en referencia a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el gobierno de Donald Trump. Las declaraciones fueron criticadas por defensores de derechos humanos al considerar que validaban deportaciones violentas contra migrantes.

Gim Nogales logró la reelección histórica en los comicios de 2024 con el respaldo de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM-Panal), al obtener más del 60% de los votos, lo que representó más de 42 mil sufragios.

Este caso se suma a una serie de cancelaciones de visas a figuras políticas mexicanas. El pasado 10 de julio, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres Torres, también informaron la revocación de sus visas de no inmigrante por parte del Departamento de Estado estadounidense.

Aunque en ese caso las autoridades negaron que existieran acusaciones formales en su contra, las decisiones han sido interpretadas como parte de una política más estricta por parte del gobierno de EU hacia funcionarios públicos mexicanos.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Nogales no ha emitido una postura oficial sobre la cancelación de la visa del edil.