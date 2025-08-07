En su declaración, el Presidente Municipal enfatizó que, a pesar de esta situación, se encuentra trabajando de manera normal y con la misma intensidad en los asuntos de la ciudad de Nogales, Sonora.

El alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim Nogales, dio una declaración oficial a través de sus redes sociales respecto a la retención de su visa el pasado martes en la frontera, asegurando que es un proceso administrativo.

En su mensaje recalcó que se debe a la ciudadanía por la confianza que le han conferido en dos ocasiones.

" Quiero hablarles con total transferencia sobre la situación que se ha dado en torno a mi visa. Efectivamente el Gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida al respecto de mi situación migratoria, la cual respeto y enfrento con responsabilidad ", comentó el edil.

Detalló que se encuentra trabajando de manera normal en temas urgentes e importantes de la ciudad, asegurando que ha participado en reuniones binacionales de temas de seguridad.

Gim Nogales recalcó que la ciudad no tiene por qué parar ante una situación meramente administrativa y se seguirá trabajando en beneficio de la comunidad nogalense.

Con la retención del documento,el alcalde Juan Francisco Gim Nogales se suma a la lista de los Presidentes Fronterizos con retención de visa.