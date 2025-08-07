El Consejo General del INE aprobó un nuevo modelo de credencial para votar que incorporará microtexto, tintas especiales, elementos ópticamente variables y mejoras de inclusión como una fotografía digital en el reverso y elementos táctiles para personas con debilidad visual.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un nuevo modelo de credencial para votar que integrará tecnologías avanzadas y mayores elementos de seguridad. Este rediseño tiene como objetivo garantizar la autenticidad del documento y fortalecer la inclusión, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Arturo Castillo, consejero electoral y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, detalló que el proceso de licitación está en marcha y que la producción de las nuevas credenciales iniciará en junio de 2026.

Entre los cambios aprobados destacan:

Recuadros con microtexto

Elementos ópticamente variables

Tintas de seguridad termocromáticas, termorreactivas e infrarrojas

termocromáticas, termorreactivas e infrarrojas Diseño de seguridad de alta resolución

de alta resolución Inclusión de una fotografía digital en el reverso

Incorporación de un elemento táctil para personas con debilidad visual

Además, se conservarán los códigos de barras tradicionales y los códigos QR de alta densidad para facilitar el acceso rápido a los datos de la credencial y su verificación.

Castillo explicó que también se están analizando propuestas adicionales, como:

Indicar si la persona es donante de órganos

Incluir datos en sistema braille

Agregar autoadscripción de género o pertenencia indígena

Sin embargo, aclaró que estas medidas aún están en evaluación y no forman parte del acuerdo aprobado.

La consejera Dania Ravel destacó que este rediseño busca “mantener altos estándares de seguridad y garantizar la funcionalidad e inclusión del documento”, pero reconoció que sigue pendiente la implementación del nombre en sistema braille a solicitud de la ciudadanía.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey afirmó que “la credencial para votar seguirá siendo el documento más seguro, confiable y accesible para ejercer el derecho al voto y para acreditar la identidad en múltiples ámbitos”.