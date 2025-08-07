INE presenta nuevo modelo de credencial para votar: tendrá más seguridad

Frank Ramos

jueves 07 ago. 2025 - 03:33 p. m.

El Consejo General del INE aprobó un nuevo modelo de credencial para votar que incorporará microtexto, tintas especiales, elementos ópticamente variables y mejoras de inclusión como una fotografía digital en el reverso y elementos táctiles para personas con debilidad visual.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un nuevo modelo de credencial para votar que integrará tecnologías avanzadas y mayores elementos de seguridad. Este rediseño tiene como objetivo garantizar la autenticidad del documento y fortalecer la inclusión, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Arturo Castillo, consejero electoral y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, detalló que el proceso de licitación está en marcha y que la producción de las nuevas credenciales iniciará en junio de 2026.

Entre los cambios aprobados destacan:

  • Recuadros con microtexto
  • Elementos ópticamente variables
  • Tintas de seguridad termocromáticas, termorreactivas e infrarrojas
  • Diseño de seguridad de alta resolución
  • Inclusión de una fotografía digital en el reverso
  • Incorporación de un elemento táctil para personas con debilidad visual

Además, se conservarán los códigos de barras tradicionales y los códigos QR de alta densidad para facilitar el acceso rápido a los datos de la credencial y su verificación.

Castillo explicó que también se están analizando propuestas adicionales, como:

  • Indicar si la persona es donante de órganos
  • Incluir datos en sistema braille
  • Agregar autoadscripción de género o pertenencia indígena

Sin embargo, aclaró que estas medidas aún están en evaluación y no forman parte del acuerdo aprobado.

La consejera Dania Ravel destacó que este rediseño busca “mantener altos estándares de seguridad y garantizar la funcionalidad e inclusión del documento”, pero reconoció que sigue pendiente la implementación del nombre en sistema braille a solicitud de la ciudadanía.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey afirmó que “la credencial para votar seguirá siendo el documento más seguro, confiable y accesible para ejercer el derecho al voto y para acreditar la identidad en múltiples ámbitos”.

TAGS:
Frank Ramos

Frank Ramos