La familia del comediante explicó cómo ocurrió su fallecimiento y adelantó las decisiones sobre sus restos.

La familia de Eduardo Manzano ofreció este viernes más detalles sobre la muerte del comediante, ocurrida la noche del jueves, mientras avanzan las ceremonias para despedir al integrante de Los Polivoces.

Lalo Manzano, hijo del actor, explicó que su padre falleció a las 23:45 horas a causa de un paro respiratorio. Señaló que murió dormido y acompañado de atención médica, una partida que describió como 'la muerte del rey'. Comentó que, aunque la familia deseaba su recuperación, el comediante ya se encontraba muy cansado y consciente de que había cumplido su misión de vida.

El también actor mencionó que Eduardo Manzano será cremado y sus cenizas reposarán junto a las de sus abuelos. Añadió que pudo acompañarlo en sus últimos momentos porque se encontraba en Ciudad de México por trabajo, a diferencia de sus hermanos, quienes radican en Monterrey.

Mariela Manzano, hija mayor del comediante, explicó que la familia decidió no someterlo a procedimientos que prolongaran su vida para evitar sufrimiento. Dijo que estuvieron con él para despedirlo en paz y que su padre mantuvo siempre un carácter disciplinado y firme, cualidades que marcó en sus hijos.

La mañana avanzó con el arribo de colegas y amigos a la agencia funeraria García López, en la calle General Prim, donde son velados los restos del actor. Entre los asistentes estuvieron Jorge Ortiz de Pinedo, Jo Jo Jorge Falcón y Teo González, así como integrantes del elenco de 'Una Familia de Diez'.

Ortiz de Pinedo dedicó un mensaje en el que destacó la trayectoria del comediante y su participación fundamental en el teatro, el cine y la televisión. Recordó que Manzano arrastraba complicaciones de salud desde hacía meses y que incluso había dejado de salir de casa debido a su deterioro físico. Anunció que las emisiones de este fin de semana de 'Tú Crees' y 'Una Familia de Diez' estarán dedicadas a su memoria.

Ricardo Margaleff, quien interpretó al nieto del comediante en la serie, destacó la lucidez y precisión de Manzano en la comedia, además de su calidad humana. Recordó que la viuda del actor, Susana Parra, le regaló recientemente algunas prendas del comediante, un gesto que calificó como un tesoro.

Las honras continuarán este sábado con una misa de cuerpo presente a las 11:00 horas, antes del proceso de cremación.

