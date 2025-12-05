El esperado festival 'La Cura Fest' por Carín León abrió su venta al público, incluyendo accesos Generales, VIP y Palcos privados con beneficios premium.

Hermosillo ya está viviendo la emoción del próximo La Cura Fest, pues la venta de boletos comenzó y los fans pueden asegurar su lugar para este evento musical creado por Carín León. El festival, programado para el sábado 14 de marzo de 2026 en el Expogan Sonora, se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año en Hermosillo.

La venta inició temprano este viernes, a las 11:00 de la mañana (hora de Ciudad de México), mediante el sistema de Arema Ticket, en todas sus distintas modalidades desde la zona General hasta dos áreas VIP. Se recibió una respuesta inmediata del público, quienes en menos de 30 minutos agotaron las localidades de Fase 1 para las zonas General Chapayeca y VIP Boca Chueca 1 y 2, por lo que automáticamente se habilitó la Fase 2 de precios de compra.

El evento, curado personalmente por el cantante sonorense, promete más de 10 horas de música, fusiones de country, música regional mexicana y folk americano sin fronteras y un cartel en el que participarán amigos y talentos cercanos a León.

Guía para la compra de boletos

El festival emplea una dinámica de cuatro fases de compra, que determinarán el precio de los boletos. Para los que quieran asistir, entre más rápido adquieran su entrada, menor será el costo, pues conforme se agotan los boletos, la fase cambia y los precios aumentan.

Luego de agotarse la primera fase en General y VIP, los asistentes ahora pueden acceder a las segunda etapa con nuevos costos :

General Chapayeca

Incluye:

Acceso al festival y escenarios

Más de 10 horas de música

Zona de hidratación gratuita

Renta de lockers

Asistencia médica

Zona gastronómica

Experiencias de marcas

Fase 1 agotada, Precio de Fase 2 - $1,400

VIP Boca Chueca 1 y 2

Incluye beneficios del acceso General y además:

Carril de acceso rápido

Zona de mesas comunes

Área exclusiva con sombreado

Vista lateral al escenario

Barras exclusivas

Zona gastronómica diferenciada

Fase 1 agotada - Precio de Fase 2 - $2,805

Palco Primera Cita y UVV

Un palco es una zona privada para disfrutar el festival junto a tu grupo, con vista privilegiada, comodidad y servicio personalizado. Incluyen todos los privilegios de VIP y además:

Entrada preferencial

Palco para 4 personas con vista directa al escenario

Baños premium con aire acondicionado

Servicio exclusivo de meseros

Fase 1 aún disponible - Precio $4,250

La organización detalló los servicios, beneficios y lineamientos del festivaldesde el arranque de la venta, incluyendo accesos, métodos de pago, políticas de edad, accesibilidad, límites de compra y restricciones de reingreso.

La venta se realiza exclusivamente a través del sistema Arema, el cual acepta tarjetas de crédito y débito de distintas marcas. Cada persona puede adquirir hasta ocho boletos, el evento es apto para todas las edades, con boleto obligatorio a partir de los tres años, y no se permite salir y volver a entrar al recinto una vez dentro. Además, habrá zonas para personas con discapacidad, con orientación disponible al llegar al inmueble.