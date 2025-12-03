La banda lamentó la partida de su guitarrista y recuerdó su legado en más de dos décadas de música.

La escena del rock regional se vistió de luto este miércoles con la noticia del fallecimiento de Jesús "Chusy" Blanco Gamez, guitarrista de la banda No-C, a los 54 años. Con más de 25 años de trayectoria, No-C se consolidó como un referente del rock y los clásicos en Sonora y Baja California, dejando una huella profunda en sus seguidores y en la música regional.

A través de un mensaje oficial, la agrupación expresó su dolor: “No tenemos palabras para decirlo, pero debemos informarles que nuestro hermano Chusy Blanco acaba de fallecer. Toda la familia No-C nos encontramos profundamente tristes y desconsolados por este horrible acontecimiento. Extendemos nuestro más sincero pésame a su esposa, hijos y toda la familia Blanco Gamez, Marquez y todos los miembros de esta gran familia” .

Formada en 1996, No-C ha contado con distintos integrantes a lo largo de los años. En la actualidad, la banda estaba conformada por Elihud Quesney, Dyno Aranda, Meno Pena, Imanol López, Rogelio Reyes López y el fallecido Chusy Blanco, quienes desde Mexicali, Baja California, han llevado su música a escenarios locales y regionales.

Ernesto Bojorquez, exvocalista de No-C, también recordó a su compañero con emotivas palabras: agradeció su talento, paciencia y apoyo incondicional durante su tiempo en la banda, y envió un mensaje de bendición a todos los miembros del grupo y a la familia del guitarrista .

Chusy Blanco deja un legado musical que será recordado por los fanáticos de No-C y de la escena rockera regional, así como por quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él su pasión por la música.