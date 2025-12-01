Huevocartoon informó este 1 de diciembre el fallecimiento del actor de voz y cofundador Fernando Meza, figura clave desde los inicios del estudio.

El estudio Huevocartoon confirmó la tarde de este lunes 1 de diciembre de 2025 el fallecimiento de Fernando Javier Meza Muñoz, actor de voz y uno de los miembros fundadores de la compañía de animación mexicana.

En un comunicado difundido en sus canales oficiales, la productora lamentó profundamente la muerte del creativo, a quien describió como "una de las mentes más importantes del estudio" y pieza indispensable en la trayectoria que ha construido el equipo desde hace más de dos décadas.

Huevocartoon señaló que Meza participó desde los primeros proyectos del estudio, aportando su talento en guiones, grabaciones e interpretaciones de voz que dieron identidad al universo animado.

Entre los personajes más reconocidos que interpretó figuran Tlacua, de 'Una película de huevos' y sus secuelas, además de voces creadas para los cortos difundidos en internet que hicieron famosa a la compañía a principios de los años 2000.

"El legado que deja es imposible de sustituir. La historia de nuestra compañía simplemente no se podría contar sin él" , expresó el estudio en el mensaje donde también destacó la simpatía, espontaneidad y sello personal que Meza imprimió a cada proyecto en el que participó.

La productora también externó sus condolencias a la familia del actor y pidió respeto en estos momentos difíciles. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la causa del fallecimiento ni información relativa a servicios funerarios.