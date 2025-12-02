Dan fecha para 'La Cura Fest', el primer festival de Carín León en Hermosillo
Los artistas que lo acompañarán en el festival serán anunciados próximamente.
Lo que Carín León había adelantado meses atrás finalmente se hizo oficial: el próximo 14 de marzo se celebrará La Cura Fest, el primer festival de música encabezado y organizado por el propio cantautor sonorense. El evento buscará reunir a más de 40 mil asistentes en una sola fecha, consolidando a Hermosillo como sede de grandes espectáculos en el norte del país.
El festival se llevará a cabo en el recinto de Expogan Hermosillo y marcará un nuevo capítulo en la carrera del artista, quien apuesta por un proyecto que celebra las raíces, la identidad y la música del noroeste de México.
Carín León destacó que este evento fue creado para conectar con su público desde un lugar íntimo y auténtico.
“Este festival es una forma de abrir el corazón y compartir lo que uno trae bien guardado, aquí mismo en mi tierra y con mi gente. Juntamos a pura raza que admiro y respeto, pa’ armar una fiesta donde la música se sienta libre, sin fronteras. Hermosillo ya pedía una noche así… pa’ agarrar la cura juntos y hacer ruido con el alma”, expresó el cantante.
La Cura Fest reunirá a distintos artistas en una sola tarde con una producción de alto nivel, además de ofrecer un manifiesto musical que mezcla los sonidos tradicionales del regional mexicano con influencias del country y el folk estadounidense.
Boletos y zonas para el festival
El festival contará con acceso General, dos zonas VIP exclusivas y áreas de Palco con beneficios premium. Los detalles completos de los beneficios y las etapas de venta serán anunciados en los próximos días, al igual que el elenco oficial que acompañará al cantante.
La venta general de boletos iniciará el 5 de diciembre a las 10:00 horas a través de Arema Ticket.