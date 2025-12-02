Los artistas que lo acompañarán en el festival serán anunciados próximamente.

Lo que Carín León había adelantado meses atrás finalmente se hizo oficial: el próximo 14 de marzo se celebrará La Cura Fest, el primer festival de música encabezado y organizado por el propio cantautor sonorense. El evento buscará reunir a más de 40 mil asistentes en una sola fecha, consolidando a Hermosillo como sede de grandes espectáculos en el norte del país.

El festival se llevará a cabo en el recinto de Expogan Hermosillo y marcará un nuevo capítulo en la carrera del artista, quien apuesta por un proyecto que celebra las raíces, la identidad y la música del noroeste de México.

Carín León destacó que este evento fue creado para conectar con su público desde un lugar íntimo y auténtico.

“Este festival es una forma de abrir el corazón y compartir lo que uno trae bien guardado, aquí mismo en mi tierra y con mi gente. Juntamos a pura raza que admiro y respeto, pa’ armar una fiesta donde la música se sienta libre, sin fronteras. Hermosillo ya pedía una noche así… pa’ agarrar la cura juntos y hacer ruido con el alma” , expresó el cantante.

La Cura Fest reunirá a distintos artistas en una sola tarde con una producción de alto nivel, además de ofrecer un manifiesto musical que mezcla los sonidos tradicionales del regional mexicano con influencias del country y el folk estadounidense.

Boletos y zonas para el festival

El festival contará con acceso General, dos zonas VIP exclusivas y áreas de Palco con beneficios premium. Los detalles completos de los beneficios y las etapas de venta serán anunciados en los próximos días, al igual que el elenco oficial que acompañará al cantante.

La venta general de boletos iniciará el 5 de diciembre a las 10:00 horas a través de Arema Ticket.