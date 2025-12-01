El intérprete confirmó que el próximo 2 de diciembre revelará más información sobre La Cura Fest.

En Hermosillo ya se empieza a sentir ese ambiente de “agarrar cura” que tanto identifica a la ciudad. La tarde de este lunes, Carin León publicó un video que retomó las notas y titulares que, meses atrás, surgieron cuando dejó caer la idea de un festival propio para su tierra.

El clip, que repasa ese ruido mediático, cierra con una frase que encendió las especulaciones: “Descúbrelo 2 de diciembre 2025”. Y para rematar, el cantante escribió: “Nada como agarrar la cura en casa, ¿qué no?” . Con eso, los rumores sobre el posible La Cura Fest by Carin León tomaron nuevo impulso.

La visión detrás del proyecto

La semilla de esta expectativa se sembró durante el episodio #588 del podcast Creativo, donde el artista habló de su deseo de “traer los ojos” a Hermosillo y convertirla en un punto clave dentro del panorama musical y cultural del país.

“Poco a poquito estamos influenciando, tratando de buscar ciertos spots en la ciudad para generar este movimiento de culturalización de la mano con el deporte, la música y la cultura” , explicó entonces.

Un festival fuera de lo esperado

En esa misma entrevista, Carin reveló que se preparaba un festival que rompería con lo predecible.

“Todo mundo pensaría que es algo regional, pero es algo bien diferente” , adelantó, subrayando que su intención es transformar la manera en que propios y visitantes miran a la capital sonorense.

“Yo soy bien orgulloso de mi tierra” , dijo. “Me di cuenta del paraíso que tenemos hasta que salí al mundo”.

Aunque no existe un anuncio oficial, la publicación de este lunes encendió la cuenta regresiva. Será el 2 de diciembre de 2025 cuando el hermosillense revele finalmente el proyecto que, desde hace meses, promete poner a Hermosillo en otro nivel y, de paso, invitar a todos a “agarrar cura” en casa.