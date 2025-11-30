La cantante sonorense presentará su primer concierto en El Mentidero este 4 de diciembre

La cantante sonorense Paloma Ledgard llegará a El Mentidero con su primer concierto como solista, una presentación programada para el 4 de diciembre que marcará el inicio de una nueva etapa en su carrera. La artista ofrecerá una velada íntima donde hará un recorrido por las distintas facetas musicales que ha explorado a lo largo de los años.

Con una trayectoria construida en escenarios nacionales e internacionales, Ledgard ha interpretado géneros que van del jazz al folklore mexicano, y ahora busca consolidar una identidad propia a través de un espectáculo que resalta tanto la fuerza de su voz como su sensibilidad interpretativa. Su propuesta está pensada como un viaje por su historia musical, una oportunidad para conectar con el público desde un espacio más personal y cercano.

La presentación contará con escenografía e iluminación diseñadas especialmente para esta ocasión, con el objetivo de ofrecer una experiencia visual y sonora acorde a la calidad artística del proyecto. Además, el público podrá disfrutar de bebidas y aperitivos durante la función, convirtiendo la noche en una experiencia completa.

Para este debut, Paloma ha reunido a un equipo de artistas con amplia trayectoria, varios de ellos integrantes del proyecto de Carin León, con quienes ha trabajado en distintos escenarios alrededor del mundo. En esta ocasión la acompañarán Job Trejo (bajo), Saúl Sau (guitarra), Luis Carlos Pérez (batería), Daniel Fuentevilla (piano), Sebastián Quintero (saxofón) y José Ávila (trompeta), una alineación que respaldará la riqueza sonora del concierto.

Su formación también ha sido clave para este momento. Ledgard comenzó sus estudios de música en la Universidad de Sonora, donde se especializó en canto con entrenamiento clásico y repertorio operístico. Posteriormente amplió su preparación en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, además de continuar con clases particulares que fortalecieron su técnica.

Tras más de 15 años involucrada en proyectos musicales y con la experiencia acumulada de giras internacionales, la cantante se encuentra lista para presentar su propio espectáculo, un paso que ha venido construyendo con disciplina, estudio y la grabación reciente de material en su faceta solista.

¡SÉ TESTIGO DE SU DEBUT!