El cantante sonorense celebra su ingreso al Billion Club tras superar los mil millones de streams en Spotify.

Carin León hizo historia al convertirse en el primer artista sonorense en ingresar al Billion Club de Spotify, luego de que su tema 'Primera Cita' superara la marca de mil millones de reproducciones en la plataforma. El cantautor hermosillense compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde agradeció a los fans por impulsar la canción a un alcance global pocas veces visto en la música mexicana.

“1 Billion Streams! Que ching*n se escucha esto, nunca imaginé poder llegar a tantas personas. Gracias por todo el amor para 'Primera Cita', seguimos cumpliendo sueños” , publicó el intérprete, mensaje que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Con este logro, el hermosillense se suma a la exclusiva lista de artistas cuyas canciones formanparte del Billions Club, una categoría que reúne temas que han superado el umbral del billón de streams en Spotify. La plataforma también ha desarrollado contenido especial alrededor de este reconocimiento, como la playlist oficial y experiencias en vivo bajo el nombre Billions Club Live, que debutó con The Weeknd.

En el caso de los artistas mexicanos que figuran en esta lista mundial destacan Peso Pluma, Calle 24 y Chino Pacas, mientras que, a nivel internacional, aparecen nombres como Bad Bunny, Karol G, Ozuna, Shakira, Taylor Swift, Adele, Lady Gaga y BTS. Al corte de esta nota, 1,101 canciones han superado el billón de reproducciones.

El ascenso de 'Primera Cita', lanzada en 2023, refleja el crecimiento vertiginoso de León en los últimos años. La pieza marcó un punto de inflexión en su estilo, alejándose momentáneamente de la pureza del regional mexicano para integrar influencias más amplias. En entrevista con Rolling Stone en Español, el cantante compartió que la canción “se hizo de corazón” y que le recordó “que a la música hay que entregarle amor para que te lo devuelva”.

La composición, a cargo de Alejandro Lozano, mostró una faceta más versátil del hermosillense y lo acercó a nuevas audiencias, abriéndole puertas en escenarios internacionales.

El hito coincide con otro momento clave en su trayectoria: su residencia en Las Vegas prevista para 2026, cuyas primeras fechas se agotaron en cuestión de horas, confirmando la fuerza de convocatoria que el sonorense ha construido en Estados Unidos.