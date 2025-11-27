La familia considera que estudiar el cerebro del actor podría ser clave para futuros diagnósticos

En 2023 se dio a conocer que el actor Bruce Willis fue diagnosticado con afasia y demencia, condiciones que hasta el día de hoy lo han afectado de manera significativa. Tanto su exesposa, Demi Moore, como sus tres hijas y su actual esposa, Emma Heming, anunciaron que han tomado la decisión de donar el cerebro del protagonista de “El Quinto Elemento”, a la ciencia cuando llegue el momento de su fallecimiento.

La familia explicó que su intención es contribuir a la investigación sobre la demencia frontotemporal, considerada una enfermedad poco común. De acuerdo con Heming, el estudio de un cerebro afectado por este padecimiento puede ser clave para avanzar en su comprensión y mejorar el diagnóstico gracias a la labor de los científicos.

Actualmente, Willis se encuentra en una vivienda alejada del público y su familia, donde recibe cuidados especiales por parte de profesionales las 24 horas del día. Su hija mayor, Rumer Willis, respondió recientemente a preguntas sobre el estado de su padre, de 70 años, y confesó que él no siempre la reconoce cuando lo visita en su nueva casa.

“La gente siempre me hace esta pregunta y creo que es un poco difícil de responder, porque la verdad es que cualquiera con demencia frontotemporal no lo está pasando muy bien. Estoy agradecida de que, cuando voy a su casa y le doy un abrazo, él pueda sentir el amor que le doy y yo pueda sentirlo también de su parte. Aún puedo ver una chispa de él, y saber que puede sentir el amor que le doy es muy reconfortante” , comentó Rumer.











