La cuenta oficial de Jenni Rivera desata la locura en redes sociales tras la culminación de una enigmática dinámica de la "flor amarilla" y, sobre todo, la aparición de una carta eliminada que afirma que la cantante "sigue viva".

A casi 13 años de su fallecimiento, la figura de Jenni Rivera volvió a generar un fuerte revuelo en redes sociales luego de que surgieran publicaciones misteriosas en su cuenta oficial de Instagram, reavivando las teorías que siempre han circulado sobre su muerte y abriendo especulaciones sobre nuevo material póstumo.

En días recientes, las cuentas de la cantante iniciaron una dinámica visual que mostró pétalos sueltos hasta formar la conocida flor amarilla asociada con la artista. Los mensajes fueron interpretados como la antesala de un anuncio importante, posiblemente vinculado con el lanzamiento de una canción inédita o un álbum completo.

El 25 de noviembre se difundió una historia con el penúltimo pétalo, acompañada de un audio no publicado anteriormente en el que se escuchaba la voz de Jenni Rivera. La dinámica concluyó con un reel que reveló la flor amarilla completa y un nuevo fragmento de audio junto al mensaje: "En el 2009 … Jenni nos dejó la voz. Hoy, le agregamos la banda".

El movimiento digital coincidió con una historia que fue eliminada minutos después de aparecer. El texto, atribuido a la propia artista, hacía referencia directa a su muerte en 2012 y terminaba con una frase que desató miles de reacciones: “Sigo viva”. La carta mencionaba una supuesta decisión de alejarse del mundo público, un cambio de identidad y un proceso de reconstrucción personal lejos de escenarios y cámaras.

Este mensaje, cuya autoría no ha sido confirmada, reavivó teorías que han circulado desde hace más de una década y que recobraron fuerza en plataformas como X, TikTok e Instagram. Usuarios retomaron fragmentos de la carta y videos previos para alimentar especulaciones sobre la posibilidad de que la publicación forme parte de una campaña de mercadotecnia ligada a un proyecto póstumo de mayor escala, posiblemente relacionado con inteligencia artificial, grabaciones inéditas o una producción audiovisual.

La supuesta historia de Instagram ha sido compartido en redes sociales.

Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012 tras un accidente aéreo registrado horas después de ofrecer un concierto en Monterrey. La aeronave en la que viajaba se desplomó en Iturbide, Nuevo León, dejando siete víctimas. La investigación oficial concluyó en 2014 sin una causa definitiva, aunque se atribuyó el siniestro a fallas estructurales en el estabilizador horizontal.