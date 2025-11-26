El estreno parcial de la quinta temporada de la serie de Netflix desata múltiples especulaciones entre los seguidores; una teoría viral vincula el funcionamiento de las luces de las bicicletas de los personajes con la posible muerte de dos protagonistas.

La nueva temporada de Stranger Things comenzó su emisión global con la presentación de los primeros episodios de la quinta parte. Antes de que se complete el lanzamiento de la historia, los seguidores de la producción ya desarrollan múltiples teorías sobre los sucesos esperados en los próximos capítulos.

La trama, centrada en el pueblo de Hawkins, Indiana, promete nuevos giros emocionales, y la comunidad de fans anticipa la posible despedida de personajes importantes en esta entrega final.

El estreno del Volumen 1 de Stranger Things Temporada 5 se programa para el 26 de noviembre. Los seguidores esperan la liberación de los capítulos en Netflix para continuar con la narrativa iniciada con la desaparición de Will Byers y los eventos sobrenaturales desatados en el otoño de 1987. Sin embargo, el desenlace total de la serie no se conocerá de inmediato. La temporada se divide en tres estrenos, y el 31 de diciembre se presentará el octavo y último episodio de la temporada.

Adiós protagonistas

Mientras llega la fecha del episodio final, las teorías de los seguidores se centran en la muerte de algunos de los personajes centrales. Una especulación toma fuerza en redes sociales, sugiriendo que dos protagonistas perderán la vida en el transcurso de esta nueva temporada. El foco principal de esta idea se relaciona directamente con la luz y establece que los focos de las bicicletas son fundamentales para identificar a quienes no sobrevivirán.

Los seguidores de Stranger Things recuerdan que en la temporada 4, los focos de las bicicletas de todos los personajes funcionaban en el mundo normal, pero solo el de Eddie permanecía encendido en el Upside Down. Eddie perdió la vida hacia el final de la última temporada, hecho que otorga credibilidad a la teoría de la luz.

Señal visual

Ahora, de cara a la presentación de los nuevos episodios, los fans han detectado detalles en los avances que presuntamente confirman quiénes dejarán la historia. El póster de la temporada 5 de Stranger Things presenta a dos protagonistas con las luces de sus vehículos encendidas en un entorno que simula el Upside Down.

Los seguidores interpretan este elemento visual como un adelanto explícito sobre quiénes se despedirán de la producción de Netflix. Los nombres de los personajes que, según esta teoría, perderán la vida son Will y Dustin, ya que son los únicos que presentan las luces encendidas en sus respectivas bicicletas dentro del diseño promocional.

Ahora corresponde esperar el transcurso de los ocho episodios de la nueva temporada de Stranger Things para conocer el futuro de Mike, Will, Dustin, Lucas, Eleven y el resto de los protagonistas que intentan eliminar las amenazas provenientes del Upside Down antes de que consuman su mundo. Los fans anticipan que las muertes, de ocurrir, se presentarán en la recta final de la temporada 5. La despedida de los personajes se viviría, por lo tanto, hasta el 31 de diciembre.