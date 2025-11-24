Aislinn Derbez informó en un comunicado que su madre, Gabriela Michel, falleció a causa de un infarto y pidió respeto para vivir su duelo en privado.

Aislinn Derbez confirmó la noche de este lunes la verdadera causa de muerte de su madre, la actriz y reconocida voz del doblaje Gabriela Michel, quien falleció a los 65 años.

A través de un breve comunicado difundido en redes sociales, la actriz informó que el deceso ocurrió a causa de un infarto.

En su mensaje, Aislinn agradeció las muestras de cariño recibidas desde que se dio a conocer la noticia, pero pidió respeto para vivir su duelo en privado y acompañada de su familia. Señaló que necesita "procesar esta despedida desde un lugar de amor", por lo que solicitaron sensibilidad en este momento.

El fallecimiento de Gabriela Michel se anunció más temprano este lunes y, en un primer momento, personas cercanas apuntaron a un posible accidente doméstico sin más detalles. Horas después, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el deceso mediante un comunicado en el que destacó la trayectoria de Michel en la televisión y el doblaje mexicano.

Gabriela Michel desarrolló una sólida carrera como actriz de voz, con interpretaciones que marcaron a varias generaciones, entre ellas Samantha Jones en Sex and the City, la Reina Clarion en la saga de Tinkerbell y la Primavera en La Bella Durmiente, además de colaboraciones en producciones como Lost y Juego de Gemelas.

Hasta el momento, la familia no ha informado si habrá servicios públicos o privados para despedir a la actriz.

Comunicado publicado por Aislinn Derbez la noche de este lunes en sus redes sociales.