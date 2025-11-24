La ANDI confirmó el deceso y destacó la amplia trayectoria de Michel, cuya voz dio vida a personajes icónicos del doblaje en México.

Aislinn Derbez recibió este lunes 24 de noviembre una de las noticias más dolorosas de su vida: el fallecimiento de su madre, Gabriela Michel, a los 65 años. La reportera de espectáculos Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, informó que el deceso ocurrió alrededor de las 7:00 horas y señaló que habría sido a causa de un accidente en casa, aunque no detalló más sobre las circunstancias. Horas después, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia mediante un comunicado en el que expresó el “sensible fallecimiento” de su socia intérprete y envió sus condolencias a la familia.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje, su voz permitió a personajes, como Samantha Jones de la popular serie norteamericana a 'Sex and the city', poder ser escuchados en español. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI" , escribieron en la publicación.

Hasta el momento, ni Aislinn ni su hermana Michelle Aguilera habían emitido un mensaje público. Eugenio Derbez, quien fue esposo de Michel entre 1986 y 1987 y padre de Aislinn, se encontraba en los Premios Emmy Internacionales 2025 el mismo día del fallecimiento.

Gabriela Michel nació en la Ciudad de México y construyó una sólida carrera en el mundo del doblaje, donde prestó su voz a personajes ampliamente reconocidos por el público hispanohablante. Su talento quedó plasmado en interpretaciones como Samantha Jones en Sex and the City, la Reina Clarion en la saga de Campanita, Tigresa en Saber Marionette J, J Again y J to X, Georgia Jones en A todo ritmo, la Primavera en La Bella Durmiente, Maggie Wheeler en Juego de Gemelas y la capitana Victoria Gates en Castle, entre muchos otros trabajos que la posicionaron como una voz referente dentro de la industria del doblaje en México.

En el terreno personal, Michel estuvo casada con Eugenio Derbez entre 1986 y 1987. Aunque su relación terminó cuando Aislinn era muy pequeña, ambos han hablado en distintas ocasiones de la buena comunicación que lograron mantener por el bienestar de su hija, vínculo que con los años se fortaleció aún más. Posteriormente, Michel contrajo matrimonio con Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo dos hijas más, Michelle y Chiara. Aunque solía mantener su vida familiar en privado, Aislinn compartía en redes sociales momentos de convivencia con ellas, mostrando la dinámica cálida y cercana que caracterizaba a esa parte de su familia.



