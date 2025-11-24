La cinta no será remake ni secuela, sino un relato independiente ambientado en el mismo mundo que la icónica película de 1973.

Scarlett Johansson encabezará la próxima película ambientada en el universo de El exorcista, un proyecto descrito como una versión “fresca y audaz” bajo la dirección de Mike Flanagan. Blumhouse y Universal impulsan este nuevo intento por revitalizar la icónica franquicia de terror, luego del desafiante recibimiento que tuvieron con The Exorcist: Believer en 2023.

Flanagan escribió el guion, dirige y produce esta entrega que no se plantea como un remake ni como secuela, sino como una historia situada dentro del mismo universo narrativo de la cinta original de 1973. La película de William Friedkin, basada en la obra de William Peter Blatty, marcó un hito al retratar la posesión demoníaca de una joven y el intento de dos sacerdotes por salvarla, además de obtener 10 nominaciones al Óscar.

La nueva propuesta llega con la intención de explorar un territorio distinto, aunque la producción mantiene bajo reserva los detalles de la trama. Para Flanagan, creador de series como La Maldición de Hill House y Misa de Medianoche, así como de adaptaciones de Stephen King como Doctor Sueño, sumarse a la franquicia representa un reto personal y creativo.

“El Exorcista es una de las razones por las que me convertí en cineasta, y es un honor tener la oportunidad de probar algo nuevo, audaz y aterrador dentro de su universo” , expresó en mayo de 2024 al anunciarse su participación.

Desde Morgan Creek, propietarios de los derechos, su director ejecutivo David Robinson respaldó la visión del cineasta. “Creo que su visión de esta franquicia sorprenderá al público de todo el mundo” , señaló en aquel momento.

Entre los productores se encuentra Trevor Macy a través de Intrepid Pictures, además del propio Flanagan con su sello Red Room Pictures. El director destacó la incorporación de Johansson a la historia. “Scarlett es una actriz brillante cuyas cautivadoras actuaciones siempre se sienten realistas y sólidas, desde películas de género hasta éxitos de taquilla del verano, y no podría estar más feliz de tenerla en esta película de ‘El exorcista’” , indicó.

La actriz llega a este proyecto luego de su participación en Jurassic World: Rebirth de Universal, cinta que superó los 868 millones de dólares en taquilla mundial y confirmó su capacidad para liderar producciones de gran escala.



